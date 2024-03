Influenciador pediu permuta para jantar de graça e a resposta do chef viralizou nas redes sociais

Trata-se do chef Stéphane del Rio, do Le Bistroman Atelier em Madrid. A história que teve com um influencer viralizou nas redes sociais, tudo por causa da resposta que deu depois que o criador de conteúdo ofereceu uma troca para jantar em seu restaurante.

"Olá a toda a equipe do Le Bistroman Atelier! Apaixonados por viagens e por compartilhar nas redes sociais, estamos prestes a embarcar em um projeto ambicioso: percorrer a Espanha sem gastar um euro!" começava a mensagem do influenciador, que planejava ir com um cinegrafista e um colaborador.

"Para enriquecer esta experiência e oferecer à minha comunidade uma experiência autêntica, gostaria de incluir o seu restaurante no meu itinerário. Esta noite chegamos a Madrid, somos três, meu cinegrafista, meu colaborador e eu", continua explicando no mensagem.

Os aplausos foram para o chef pela sua resposta Pexels (Pexels)

Continua mencionando que tem 300 mil seguidores no TikTok, 45 mil no Instagram e 10 mil no YouTube e para o jantar ofereceu fazer “um vídeo cativante no TikTok e no YouTube, destacando seu estabelecimento e a experiência culinária única que oferecem” . E conclui com um: “Além disso, somos franceses” .

A resposta do chef ao influenciador

No entanto, a resposta não foi a que esperavam, o chef recusou a proposta com uma resposta particular e contundente: “Olá!!! E não te ocorreu começar a trabalhar?”.

Ao que o influenciador responde: "Desculpe, não entendi".

Finalmente, o chef publica a conversa com o seguinte texto: “O projeto: ser um folgado. Escrever num sábado às 14:00 para que lhe demos o jantar de graça. Claro que sim, campeão!!”.

Stéphane del Rio compartilhou essa anedota na conta X e rapidamente se tornou viral, acumulando cerca de 10 mil curtidas e gerando uma enxurrada de comentários tanto de apoio ao chef quanto críticas ao criador de conteúdo e vice-versa.

Um exemplo que abriu um debate sobre a famosa estratégia de troca e publicidade em troca de serviços. “Esse tipo de perfis, que se autodenominam ‘criadores de conteúdo’, são os caras-de-pau de sempre, que acham que tudo deve ser de graça porque eles valem a pena”, “O procedimento e a maneira de escrever não são corretos, mas esse tipo de propostas, às vezes, podem ser benéficas”, “’Viajar pela Espanha sem gastar um centavo e monetizar isso’, “Hoje em dia qualquer palhaçada é chamada de projeto”, são alguns dos comentários que se leem na publicação.