Ela denunciou abuso sexual por parte de um homem de 70 anos e ele a ameaçou com um rifle

Um homem de 70 anos foi detido pela polícia após ameaçar com um rifle e abusar sexualmente de uma mulher recenseadora em Lautaro, região de La Araucanía. De acordo com informações policiais, a trabalhadora chegou por volta das 17:00 horas desta segunda-feira na casa do indivíduo, localizada na localidade de Dollinco, para realizar a pesquisa respectiva.

No entanto, o homem, que estava sob a influência do álcool, pediu à vítima que entrasse em sua casa, ação que não foi aceita por ela.

Diante dessa situação, o idoso avançou sobre a vítima, "tocando-a em diferentes partes de seu corpo. Tudo isso enquanto portava um rifle de ar comprimido", explicou a polícia.

A vítima afirmou que o homem, ao se recusar a entrar em sua casa, se lançou sobre ela, tocando-a em diferentes partes do corpo enquanto a ameaçava com uma arma. Foi nesse momento e com um descuido do sujeito que ela aproveitou para escapar do local e avisar o 133 da Polícia Militar.

Da 1ª Comissaria de Lautaro, foi detalhado que foi realizada a "detenção do indivíduo, um idoso de 70 anos, chileno e que estava sob a influência de álcool, também foram apreendidos vários meios de prova".

"Uma ação rápida e oportuna da Carabineros do Retén Dollinco permitiu a contenção da vítima", destacou o major Sebastián Leiva, que ao mesmo tempo relatou que "a vítima, ao tentar fugir, foi ameaçada com um rifle de ar comprimido e balins".

O homem de 70 anos enfrentará a justiça nesta terça-feira pelos crimes de abuso sexual e ameaças. Segundo o Ministério Público, o homem, pelo crime que lhe é imputado, arrisca até 540 dias de prisão.