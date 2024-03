“A morte de ...”: a profecia alarmante de Nostradamus sobre a Igreja que alerta as redes sociais

Ao longo da história, Nostradamus tem sido muito reconhecido por suas previsões precisas que, ao longo dos anos, se tornam cada vez mais realidade. Em seu livro “Les Prophéties”, o boticário francês deixou por escrito todas as suas profecias para o resto da humanidade. Um claro exemplo disso foi quando previu o ataque às Torres Gêmeas, ou a morte da rainha Elizabeth II.

A profecia arrepiante que envolve a Igreja Católica

Devido à grande quantidade de acertos, o mundo inteiro treme sempre que uma previsão de Nostradamus se aproxima. Tanto é assim que, em 2024, um evento terrível, de acordo com suas previsões, abalará as bases e estruturas da Igreja Católica.

Dos terremotos à guerra mundial: Nostradamus e as surpreendentes previsões para 2024 Unsplash / Freepik (Foto: Unsplash / Freepik)

O médico francês escreveu "Les Prophéties" no século XV, mas o passar dos anos não impediu que a taxa de sucesso de suas previsões tenha diminuído. Portanto, Nostradamus antecipou que as notícias para o Papa Francisco e para a Igreja Católica não seriam as melhores em 2024. No entanto, é importante ter em mente que, por ser uma profecia, não significa que realmente acontecerá.

"Há mais de 500 anos foi revelado que, através da morte de um pontífice muito idoso, um romano de boa idade seria eleito. Dir-se-á que ele enfraquece sua sede, mas permanecerá por muito tempo sentado e em atividade mordaz."

Nostradamus deixou suas profecias escritas em “Les Prophéties”

Além disso, em suas previsões, ele alertou sobre a profecia de São Malaquias, que afirma que haverá 112 Papas antes do fim do mundo. Por causa disso, acredita-se que o Papa Francisco cumpriria essa missão.

Papa Francisco sai no final da missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro AP Foto / Alessandra Tarantino (Alessandra Tarantino/AP)

Nostradamus também previu problemas no mundo para 2024. Desde guerras, problemas climáticos e até fomes. “A terra seca ficará mais seca e haverá grandes inundações quando for vista”, afirmou. Além disso, outra profecia revela a “expulsão forçada” pelo “Rei das Ilhas”. Muitos afirmam que poderia se tratar da abdicação do rei Charles III.