Mulher surta ao descobrir que seu filho não vai passar férias em família devido compromisso: ‘Enlouqueceu’

Um homem, de 22 anos de idade, revelou ter se negado a integrar às férias de família, causando uma reação inusitada em sua mãe. De acordo com ele, a decisão foi tomada devido a um compromisso inadiável, mas ainda assim não foi compreendido. O texto foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/johnkenneth2525.

“Recentemente consegui um estágio de verão em uma grande empresa que é literalmente o lugar dos meus sonhos para trabalhar. Fiquei extremamente entusiasmado porque muitos estagiários acabaram conseguindo empregos em tempo integral nesta empresa”, iniciou o texto na rede social.

“O estágio é de junho até o final de agosto, e minha família normalmente sai de férias em algum momento de julho. Poucos dias depois da notícia, disse aos meus pais que, quando marcassem as férias, por favor, não me incluíssem. Não é que eu não queira ir, mas este estágio é uma grande oportunidade para mim e não quero perder nem um dia, muito menos uma semana”, continuou o relato.

Reação inusitada

Após revelar aos pais que, de fato, não estaria presente nas férias de família, foi acusado de “estragar tudo” pelos pais, além de receber uma intimação para mudar de ideia.

“Mais uma vez me mantive firme dizendo que não iria e que não desperdiçaria dinheiro comigo. Avançando para alguns dias atrás, minha mãe enviou para nosso bate-papo em grupo familiar uma foto de passagens de avião e cabines de navios de cruzeiro que eles compraram para nossas férias em família”, relatou.

“Imediatamente mandei uma mensagem para ela dizendo que avisei para não fazer isso e que ainda não iria comparecer. Desde então, ela enlouqueceu, ligando e gritando comigo por pensar que sou grande demais para minha família e que preciso me superar”, desabafou.

Ao finalizar, o jovem acredita ter uma justificativa justa para seguir com seu projeto de estágio.