Mulher diz a amigo que ele deveria parar de dar suco à filha e o alerta de perigo

Uma mulher, de 28 anos de idade, compartilhou um relato no Reddit, afirmando ter dito ao amigo, 30, que ele deveria parar de dar suco à filha. Após alertá-lo dos riscos, não teve uma das melhores reações.

“Sou amiga de Gordon desde a faculdade e bastante próxima de sua família. Gordon tem uma filha de seis anos que acabou de ter sua primeira cárie e o dentista sugeriu ao meu amigo que ele deveria se certificar de que ela não estivesse comendo muita ‘besteira’”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Heavy-Ad8766.

“Gordon ficou muito frustrado e desabafou comigo sobre como é normal que crianças tenham cáries e que sua filha é muito saudável. Isso simplesmente não é verdade, eu sei que eles são muito bons para comer na maioria das vezes, mas desde os 2 anos ela bebe suco”, continuou o texto.

Recomendados

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem acusa sua mãe de fazer comentário ‘nojento’ e ela vai embora”

Desentendimento contínuo

De acordo com a mulher, a filha de seu amigo vive de suco e a única forma de fazê-la beber água é misturar. Caso contrário, a criança costuma fazer “birra” para se hidratar, fazendo seus pais lhe darem mais suco.

“Eu disse a Gordon que ele provavelmente deveria reduzir a quantidade de suco e que não deveria ser a única coisa que sua filha bebe. Gordon ficou muito frustrado comigo. Para ele, sendo solteira e sem filhos, não entendo o que é ter uma criança e que suco não é tão ruim quanto dizem”, contou na rede social.

“Respondi que mesmo não tendo filhos, sei sobre ter muito açúcar no suco e não é saudável. Ele me disse que se eu não pudesse ser uma amiga apoiadora, não deveria estar perto dele ou de sua família. Isso foi há alguns dias e Gordon não respondeu nenhuma mensagem desde então”, finalizou o texto.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.