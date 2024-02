Isolamento no gelo: jovem troca a cidade pela natureza selvagem no Alasca

Karma Wilcox viralizou ao contar como vive em cabana no Alasca — Foto: Tiktok

Karma Wilcox, uma jovem americana de 19 anos, tem capturado a atenção de milhares na internet com sua vida incomum em uma cabana remota no Alasca. Nascida na Califórnia e criada em parte por seu pai na cabana, Karma prometeu a si mesma que retornaria a esse refúgio de sua infância.

Cumprindo sua promessa, ela voltou em março de 2023, buscando uma vida marcada pela liberdade, apesar das adversidades como a falta de aquecimento central e água corrente.

Adaptação e conexão

Karma Wilcox — Foto: Instagram

A cabana, situada em meio a um cenário de neve e temperaturas negativas, não oferece luxos modernos como aquecimento ou água encanada. No entanto, Karma encontrou maneiras de se adaptar, utilizando lenha como sua principal fonte de calor e surpreendendo-se com uma conexão 5G eficiente, que lhe permite manter contato com o mundo exterior.

Alugando a propriedade por um valor acessível, ela desfruta de uma vida simples, com a prática quase diária de snowboard, evidenciando uma harmonia única com a natureza selvagem do Alasca.

A história de Karma não é apenas sobre a sobrevivência nas condições extremas do Alasca, mas também sobre a busca por um sentido de liberdade e autenticidade. Ela planeja permanecer em sua cabana por mais um ano antes de prosseguir com seus estudos em medicina, mostrando que sua aventura no Alasca é apenas um capítulo de uma jornada maior.

