Viral: história de duas irmãs chamadas Lisa entrando pela janela; veja o vídeo

O vídeo de duas irmãs chamadas Lisa tentando entrar em uma casa através de uma janela se tornou viral, gerando risos em todo o mundo. No entanto, por trás das risadas, há uma história emocionante de resiliência e conexão.

No vídeo, uma das irmãs, Lisa Rowland, fica presa de cabeça para baixo na janela enquanto sua irmã Lisa P tenta ajudá-la. Enquanto a cena é cômica, Lisa Rowland revelou mais tarde que o incidente teve consequências devastadoras para ela. Ela correu para casa após uma ida ao supermercado, apenas para descobrir que tinha esquecido as chaves dentro de casa.

Famosas

O vídeo, que atraiu a atenção da mídia e levou as duas irmãs a participarem de programas de televisão, também revelou a história por trás do nome compartilhado pelas duas. Lisa Rowland explicou que foi acolhida pela mãe de Lisa P quando era criança, após passar por um período difícil em um orfanato. Essa experiência as uniu de uma maneira única, tornando-as mais do que irmãs por laços de sangue.

Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo de suas vidas, as irmãs permanecem unidas e solidárias uma com a outra. Agora, elas buscam usar sua repentina fama para ajudar os outros, especialmente em questões relacionadas à saúde mental, uma vez que ambas são mães solteiras de filhos com necessidades especiais.

O vídeo, que inicialmente proporcionou risadas a pessoas em todo o mundo, agora serve como uma fonte de esperança e inspiração para aqueles que enfrentam suas próprias batalhas pessoais. As irmãs Lisa estão determinadas a fazer a diferença e utilizar sua plataforma para causar um impacto positivo na comunidade.