Depois de 5 anos! Mulher acorda do coma ao ouvir uma piada de sua mãe

A americana Jennifer Flewellen saiu do coma de cinco anos quando sua mãe lhe contou uma piada

Um terrível acidente em setembro de 2017 virou a vida de Jennifer Flewellen, natural de Michigan, EUA, de cabeça para baixo.

A catástrofe ocorreu enquanto ela estava a caminho do trabalho, no percurso ela bateu em um poste de eletricidade. Como resultado, Jennifer, na época com 35 anos, ficou em coma por quase cinco anos. Durante todo esse tempo, sua mãe, Peggy Means, cuidou dela todos os dias, sem perder a esperança de que sua filha se recuperasse a qualquer momento.

Foi em 25 de agosto de 2022, quatro anos e onze meses após o acidente, que Flewellen acordou do coma rindo de uma piada contada por sua mãe, como revelado pela revista People.

“Quando acordou, no início fiquei assustada porque ela estava rindo e nunca tinha feito isso”, disse Means. “Todos os sonhos se tornaram realidade. Aquela porta que estava fechada, que nos separava, acabara de se abrir. Estávamos de volta”, acrescentou.

Com 41 anos, Flewellen iniciou uma longa batalha para recuperar a fala e a mobilidade. “Ela acordou, mas não totalmente. Ela não conseguia falar, mas assentia”, relatou a mãe de Jennifer. “No início ainda dormia, mas depois, à medida que os meses passavam, ela ficava mais forte e mais desperta”, explicou.

Desde então, Jennifer Flewellen tem feito um bom progresso e quinze meses depois, em outubro de 2023, surpreendeu novamente seus familiares ao ir de cadeira de rodas ao jogo de seu filho de 18 anos para apoiá-lo.

“Julián afirmou: “Ela foi meu maior apoio. Então, ter minha maior seguidora ao meu lado me encorajando foi um momento surreal”, ele tinha 11 anos quando sua mãe entrou em coma”.

Até agora, Flewellen está se acostumando à sua nova vida e, de acordo com a Dra. Wang, embora precise de ajuda para 'quase tudo', ela superou as expectativas. "Se ela puder dar alguns passos, se alimentar e se comunicar mais, seriam grandes conquistas", afirmou a médica.

Por outro lado, a família Flewellen criou uma página no GoFundMe para cobrir os custos de recuperação, com a esperança de que em breve possa andar e passar mais tempo com seus filhos.