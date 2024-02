Médico de 95 anos encerra mestrado em Filosofia e agora sonha com doutorado

O idoso David Marjot é médico psiquiatra por formação, mas decidiu buscar um mestrado para entender melhor e com modernidade seus pacientes. - Foto: @KingstonUni/Twitter

Um exemplo inspirador de perseverança e busca pelo conhecimento continua a cativar corações enquanto David Marjot, aos 95 anos, completa seu mestrado em Filosofia Europeia Moderna. Após uma carreira dedicada à medicina, Marjot decidiu aprofundar seu entendimento da modernidade para melhor atender seus pacientes psiquiátricos, adaptando-se às mudanças na indústria.

Uma jornada de descobertas na terceira idade

Na cerimônia de formatura, David foi acompanhado pelo filho e pelo genro. Foto: Kingston University

Após décadas de prática médica, Marjot sentiu-se instigado pelas mudanças no mundo do trabalho e decidiu ampliar seus horizontes acadêmicos. Determinado a entender melhor a modernidade e suas implicações na profissão, ele se inscreveu no mestrado da Kingston University, em Londres, onde foi recebido calorosamente pela equipe e colegas.

Enfrentando desafios com determinação

Apesar dos desafios inerentes à idade avançada e à memória menos afiada, Marjot mergulhou de cabeça no curso, beneficiando-se do ensino de alta qualidade e da orientação de professores renomados. Ele enfatizou a importância de desafiar-se continuamente, mesmo na terceira idade, e viu o mestrado não apenas como uma oportunidade de aprendizado, mas também como uma forma de ocupar a mente após a perda de sua esposa para a COVID-19.

Reconhecimento e novos horizontes

A cerimônia de formatura foi um momento emocionante para Marjot, que foi calorosamente aplaudido por seus colegas e familiares. No entanto, ele não planeja descansar sobre os louros conquistados. Seus olhos estão agora voltados para um doutorado, demonstrando uma dedicação incansável ao aprendizado e ao crescimento pessoal.

Um legado de sabedoria e experiência

Professores e colegas destacaram a valiosa contribuição de Marjot para as discussões em sala de aula, enriquecendo o ambiente acadêmico com sua vasta experiência e conhecimento. Sua jornada inspiradora ressalta a importância de nunca desistir de buscar conhecimento, independentemente da idade ou das circunstâncias da vida.

Fonte: Kingston University London