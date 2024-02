Pais são criticados após incidente com bebê deixar a tia da criança com as roupas sujas

Crianças e recém-nascidos são imprevisíveis, e um casal está precisando aprender a lidar com isso da pior forma possível. Em um relato publicado no Reddit, o pai conta como se envolveu em uma briga com seu irmão e sua cunhada após um incidente envolvendo seu filho pequeno.

O homem começa seu relato explicando que recentemente deu as boas-vindas a seu segundo filho, um menino. Os tios do bebê não estavam próximos no momento do nascimento e esperaram alguns meses para conhecer o sobrinho, mas se mostraram animados e ansiosos para o momento.

“Meu irmão e sua esposa são do tipo de pessoa que gosta de viver com extravagancia. Eles gostam de exibir tudo que tem de bom e do melhor”.

“A visita deles ia bem até o momento em que minha cunhada levantou o bebê e, infelizmente, ele acabou fazendo cocô e xixi. Não preciso dizer que ela ficou completamente suja”.

Ela exigiu uma roupa nova

O pai então explica que diante da situação inusitada ele e a esposa tentaram ajudar da melhor forma possível. Enquanto sua cunhada tinha pequenas ânsias, sua esposa pegou o bebê dos braços dela e foi trocar o filho.

“Pedi desculpas a ela pelo ocorrido, mas ela e meu irmão ficaram completamente irados. Eles disseram que foi nojento e que não esperavam por isso. Ela se limpou, mas depois exigiu que eu pagasse pelo que meu filho fez a ela”.

“Eu dei risada na hora e perguntei o que ela esperava que fosse acontecer ao segurar um bebê sem fraldas daquele jeito. Disse que não vou dar nenhum dinheiro a ela por causa disso. Não preciso dizer que os dois ficaram irritados e disseram que, como pai, eu sou responsável pelos atos do meu filho. Acabamos discutindo e eu os coloquei para fora da minha casa”, finaliza o pai.

Para os usuários do Reddit, o pai está certo em sua decisão.

“Bebês vem com esse risco e ser pai é saber disso. Ela esperar pagamento por algo que é comum não foi sensato da parte dela”, comentou uma pessoa.

“Ter xixi e cocô respingado em sua roupa é algo que uma pessoa deve ter em mente ao pegar um bebê no colo”, finalizou outra.