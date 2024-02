Pena máxima para homem que queimou viva sua parceira e filha enquanto dormiam

Um juiz impôs uma pena exemplar contra Sandy Madera Arroyo, que cometeu um ato violento em 30 de setembro de 2023, ao incendiar sua casa em Bogotá, causando graves lesões em sua esposa Olga Lucía Quiñones, de 42 anos, e em sua enteada de 10 anos, posteriormente as duas faleceram.

A sentença determina que Madera Arroyo cumprirá uma pena de 56 anos e 9 meses de prisão, sendo considerado responsável pelos crimes de feminicídio qualificado, homicídio qualificado e incêndio.

Máxima condenação para homem que queimou vivas sua parceira e filha enquanto dormiam em Bogotá

De acordo com o Ministério Público, as evidências coletadas indicam que o agressor teve uma discussão acalorada com sua parceira, que lhe pediu para sair de casa e terminar o relacionamento. Apesar de ter saído inicialmente, ele voltou horas depois, jogou gasolina na residência e ateou fogo, tendo plena consciência da presença da mulher e da menor de idade.

As vítimas tentaram se refugiar em um banheiro, mas o incêndio se espalhou rapidamente. Elas foram resgatadas por vizinhos e autoridades, mas infelizmente, a menina faleceu em 2 de outubro, seguida da morte de sua mãe em 5 de outubro na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Simón Bolívar, no norte da cidade.

O agressor foi capturado em 6 de outubro de 2023 e, na ocasião, aceitou as acusações imputadas pelo Ministério Público. Ele escapou em 3 de outubro, quando incendiou a residência, mas foi posteriormente detido.

A juíza responsável ressaltou as circunstâncias agravantes, mencionando antecedentes de violência doméstica, tanto física como psicológica e econômica. Referiu-se ao feminicídio de Olga Lucía Quiñones Arboleda e ao homicídio qualificado da menor, ambas vítimas do incêndio provocado por Madera Arroyo.

No tribunal, Madera Arroyo, assessorado pelo seu defensor, admitiu de forma livre, consciente e voluntária a totalidade das acusações imputadas contra si.