Pai exemplar utiliza 'Meninas Malvadas' para corrigir comportamento de bullying

Um pai foi elogiado por sua resposta depois de descobrir que sua filha vinha intimidando os colegas de classe. Apesar de estar apenas na pré-escola, ele diz que sua filha começou a dar sinais claros de que estava rapidamente se tornando a 'garota má'.

Querendo eliminar seu mau comportamento pela raiz, ele a fez assistir ao filme 'Meninas Malvadas' e discutiu as ações dos personagens o tempo todo. Ele disse no Reddit: "ela falava sobre se recusar a brincar com alguém porque não gostava das roupas e convenceu seus amigos a não brincarem com outras crianças".

Dad praised for Mean Girls response after learning daughter is school bullyhttps://t.co/zM79piAjfk pic.twitter.com/o9gnXpoAjE — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) February 1, 2024

"Eu assisti a versão editada para TV de 'Meninas Malvadas' com ela e paramos e conversamos sobre como as crianças se tratavam e como elas poderiam estar se sentindo. Ela começou a ser mais legal", contou na comunidade online. Mas ele diz que o que realmente a fez ver o "certo e o errado" foi ter sido vítima de bullying na primeira série, quando outro aluno começou a implicar com ela.

Ele acrescentou: "agora, no ensino médio, ela é rápida em identificar garotas malvadas e agressoras, não se deixa tornar suas vítimas e faz amizade com crianças que são vítimas e as ajuda a se conectar com outras crianças legais". Embora a maioria dos usuários o elogiasse por sua educação, outros compartilharam suas próprias experiências ao descobrir que seu filho era o valentão da escola.

Um usuário disse: "nem todos os heróis usam capas – às vezes, eles eram primeiro vilões". Outro usuário acrescentou: "obrigado por perceber isso cedo e fazer um trabalho real para consertar isso!". Um terceiro usuário disse: "eu era uma criança que praticava bullying na escola primária. Meu pai veio me buscar na escola mais cedo e me viu sendo péssimo com uma criança. É como me sinto. Isso realmente me ensinou empatia e sinto que me mudei".

Mais um usuário acrescentou: "em casa, meu filho sempre falava sobre o quanto ele era mais legal do que todo mundo, e comecei a me preocupar com isso influenciando o comportamento dele na escola, então disse a ele para pensar diferente. Uma ligação da escola sobre ele menosprezar outras crianças".

"Nem é preciso dizer que ele enfrentou uma disciplina severa (sem 'Fortnite' por oito semanas) e foi ensinado sobre empatia e outros pontos de vista. Quatro semanas depois de sua punição, fomos informados em entrevistas com pais e professores que ele não estava apenas sendo mais gentil com outras crianças, mas também foi mais positivo no geral! Estou muito feliz".

Os nomes dos envolvidos foram omitidos ou trocados para preservá-los, por se tratar de situação real, relatada no fórum online Reddit.