Noiva considera não convidar a sogra para seu casamento

O relato de uma noiva está gerando uma onda de apoio no Reddit. Ao exemplificar algumas interações que teve com a sogra, ela recebeu o apoio de diversas pessoas, que a orientaram a seguir com sua ideia.

Sem se identificar, a noiva conta que nunca se deu bem com a sogra, a qual chama de Fiona. O relacionamento entre as duas não é dos melhores e, segundo a jovem, tudo se resume a forma como sua sogra age.

“Ela tem uma atitude passivo-agressiva e um histórico de sempre destruir o dia das outras pessoas. Algum tempo atrás eu e meu noivo fomos ao casamento de um de seus primos e ela estava presente. Durante a festa a mãe dele ficou tão bêbada que começou a vomitar por toda a festa. Além disso, ela também desmaiou, começou brigas com outros convidados e até mesmo jogou vinho tinto no vestido de uma das madrinhas”.

“Depois do episódio, foi a vez da minha mãe sofrer com ela. No aniversário da minha mãe ela foi convidada assim como meu noivo e alguns outros familiares. Ela passou a noite fazendo uma cena sobre como a comida era nojenta, como os drinks estavam feitos da forma errada e como os pés dela estavam desconfortáveis em seu sapato”.

“Chegou ao ponto do gerente pedir a ela para se retirar do restaurante e, adivinhem só, ela estragou a noite toda para todos os presentes”.

Ela teme que o mesmo aconteça em seu casamento

A noiva explica que essa postura constante da sogra a fez repensar no fato de querer, ou não, que ela seja parte de seu casamento.

“Nós estamos guardando dinheiro para esse dia antes mesmo do nosso noivado. Tudo está planejado e o casamento vai ser bem caro. Não quero alguém estragando tudo no dia que deveria ser um dos mais felizes da minha vida”.

“Também não quero drama na nossa festa, então comentei com meu noivo e ele concordou em não convidar a mãe dele para o casamento. O problema foi que ela fez um verdadeiro show quando soube e está dizendo que eu estou tirando dela o direito de ver seu filho se casar. Eu devo voltar atrás e deixar ela ir ao casamento e correr o risco do meu grande dia ser destruído?”, questiona a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela não deve em momento algum voltar atrás em sua decisão.

“No seu lugar eu teria deixado o filho dela comunicar essa decisão”, comentou uma pessoa.

“Faça uma transmissão ao vivo do casamento para ela poder acompanhar. Ela vai assistir o filho se casar e não causará estragos em seu casamento. Além disso, contrate seguranças ou ela vai dar um jeito de entrar”, finalizou outra.