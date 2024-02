História emocionante: Idosos adotam cadela órfã que esperava pelo dono na porta de hospital

Em uma demonstração de compaixão que derrete corações, um casal de idosos do Litoral Sul de São Paulo adotou uma cadela órfã que emocionou a todos ao passar três semanas na porta de um hospital local. A pequena canina, apelidada de Upa em referência à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), buscava desesperadamente pelo tutor que faleceu após ser atendido na unidade de saúde.

Buscando um novo membro para a família

Marlene de Carvalho, 64 anos, e José de Carvalho, 73, decidiram adotar a Upa após testemunhar a lealdade comovente da cadela. O casal, que perdeu seu companheiro de quatro patas há um ano, buscava por um novo integrante para a família. A descoberta da Upa aconteceu quando Marlene percebeu que a cadela usava uma coleira e, curiosa, questionou as enfermeiras sobre sua história.

Um novo capítulo após a tristeza

A cachorrinha Upa esperou pelo dono em frente à UPA de Itanhaém durante três semanas e sempre chorava de saudade. – Foto: Selma Aparecida de Souza

A mudança para o novo lar não foi fácil para a Upa, que resistiu inicialmente à adaptação, especialmente em relação à alimentação. Marlene acredita que a cadela tenha estranhado a transição devido ao antigo tutor, que era um morador em situação de rua. No entanto, a aposentada assegura que, apesar dos desafios, a Upa agora está alegre e contente, trazendo nova vida à casa.

Um final feliz para Upa

A história iniciou quando a cachorrinha chegou à UPA com um morador em situação de rua. Após a trágica notícia da morte do paciente, a cadela permaneceu chorando na porta do hospital, aguardando pelo amigo que nunca mais voltaria. Os funcionários acionaram o Departamento de Bem-Estar Animal da prefeitura, mas, por sorte, nas duas vezes em que uma equipe especializada foi buscá-la, a cadela não estava presente.

Três semanas depois, Marlene e José adotaram a Upa, proporcionando um final feliz para essa história emocionante. A cadela órfã encontrou um novo lar e uma família amorosa, encerrando seus dias de espera solitária na porta do hospital.

Essa história de compaixão e adoção destaca o poder transformador do amor pelos animais, evidenciando como gestos simples podem fazer a diferença na vida de seres indefesos. Que essa narrativa sirva como inspiração para mais atos de gentileza e solidariedade em nossa comunidade.

Fonte: G1