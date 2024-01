A transformação de uma ex-Miss Universo: agora prega em uma igreja

A forma de falar da ex-Miss Universo gerou reações divididas, já que há pessoas que a aplaudem por pregar com paixão a palavra de Deus, enquanto outros consideram que a ex-modelo caiu no fanatismo.

Vamos lembrar que foi em 2020 quando a venezuelana surpreendeu seus seguidores ao revelar que havia deixado para trás toda a indústria do modelagem para se dedicar ao serviço de Deus. Inclusive, ela mostrou o batismo em uma cerimônia cristã.

Segundo relatado pelo jornal 'Meridiano', ela tomou essa decisão porque sua vida não tinha sentido e Deus indicou a ela qual caminho seguir.

"Meu casamento está fracassando, minha carreira como modelo não me preenchia e não me identificava, nada, estava desesperada, nada dava certo, foi quando me ajoelhei, me rendi e pedi a Deus que tomasse o controle e vi a mão poderosa de Deus me guiando, me ajudando e encontrando o caminho certo", afirmou.

