Após celular furtado, ex-manicure entra para o OnlyFans e fatura R$ 55 mil mensal; entenda

Bruna Carlos, de 29 anos, era manicure até sua vida mudar de uma hora para outra. Após ter o celular furtado, a mulher teve vídeos íntimos com o marido espalhados pela internet.

“Tudo aconteceu por ‘acidente’, por acaso mesmo. Meu marido sempre gravava nossa intimidade, para nós mesmos. Apimentava nossa relação. E quando postaram os vídeos em grupos e sites pornôs, entrei em desespero, chorei por dias. Estava com vergonha da minha família, amigos. Pensei no pior, não queria mais viver”, revela.

Ela acabou sendo vítima de preconceito, perdendo clientes no salão que trabalhava e tendo que lidar com diversas críticas nas redes sociais.

“Era uma loucura, as pessoas me xingavam, me excluíam. Mudei de vida completamente para não cair em depressão. Foi a fase mais difícil”.

Após o ocorrido e com o incentivo do marido e da irmã, a mulher resolveu se lançar como criadora de vídeo em plataformas de conteúdo adulto.

“Desde o início meu marido apoia, sem ele não conseguiria superar toda essa história. Pensamos: pior não vai ficar. Não tinha nada a perder, entrei no desespero”.

De acordo com Bruna, que é moradora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, hoje ela viaja o Brasil todo gravando conteúdo e passou de um salário de R$ 3,5 mil em um salão de beleza como manicure e pedicure para R$ 55 mil por mês com o conteúdo adulto.

“Fui corajosa e não me arrependo. Me descobri nisso, hoje faço com tesão, gravo porque gosto, me sinto exibicionista e uma sex symbol. Tenho mais tempo para mim, para me cuidar e aproveitar a vida. Tenho uma rotina para produzir fotos e vídeos, levo tudo a sério, mas tenho mais liberdade e sou mais feliz”, finalizou.

Com informações de Gazeta Web.

