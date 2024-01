Mulher de 90 anos corre 200m em menos de 60 segundos. Qual é a sua desculpa?

Emma Maria Mazzenga, uma mulher de 90 anos da Itália, conquistou recentemente a atenção mundial ao quebrar o recorde mundial para sua faixa etária ao correr 200 metros em menos de um minuto. Neste artigo, exploramos os detalhes fascinantes dessa incrível conquista, desde o evento em Pádua até os planos de Mazzenga.

Um triunfo notável em Pádua

No último domingo, a aposentada professora de química da região de Veneto, no norte da Itália, surpreendeu a todos ao completar a corrida de 200 metros em impressionantes 54,57 segundos, quebrando o recorde estabelecido por Olga Kotelko, do Canadá, que perdurava por 13 anos.

Viral nas redes sociais e TikTok

As imagens emocionantes da corrida de Mazzenga rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, sendo compartilhadas por várias organizações de notícias e assistidas no TikTok mais de 20.000 vezes. O apoio online foi expresso de forma entusiasmada, destacando a inspiração que os esforços colossais de Mazzenga proporcionam.

No entanto, apesar da glória associada à sua conquista, Mazzenga revelou à Vogue Italia que não está tão feliz quanto se poderia pensar. Surpreendentemente, no ano anterior, ela havia completado os 200 metros em menos de 50 segundos, deixando-a um tanto insatisfeita com seu desempenho atual.

Uma vida de dedicação à corrida

Nascida em 1933, Mazzenga começou sua jornada na corrida durante seus anos universitários, por volta de 1956. Mesmo após se casar e enfrentar desafios pessoais, como a perda do marido na década de 1980, sua paixão pela corrida permaneceu inabalável. Mesmo durante o bloqueio da COVID-19, ela admitiu correr secretamente em casa durante a escuridão.

Após a recente conquista, Mazzenga não planeja diminuir o ritmo. Ela já está se preparando para competir no campeonato italiano em Ancona no próximo mês e, posteriormente, no campeonato europeu na Polônia. Em uma entrevista à Vogue Itália, ela compartilhou que a emoção e a adrenalina proporcionadas pela corrida são a “pura energia” de seus dias.

O segredo de Mazzenga: nunca parar

O segredo duradouro de Mazzenga, conforme ela revela, é simples: nunca parar. Sua incrível jornada na corrida não é apenas um testemunho de resistência física, mas também de uma determinação inabalável que transcende as barreiras da idade. Emma Maria Mazzenga continua a inspirar, provando que a paixão e a perseverança são atemporais.

Fonte: Women´s Agenda