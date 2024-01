São milhões? Modelo do OnlyFans revela quanto dinheiro ganha por mês

O OnlyFans tornou-se uma das plataformas mais utilizadas para vender conteúdo íntimo. Embora muitos jovens tenham aderido a este site para oferecer imagens e vídeos explícitos, pouco se sabe sobre quanto uma modelo pode ganhar na plataforma azul. No entanto, uma delas decidiu compartilhar a soma exorbitante de dinheiro que ganhou em quatro anos.

Amouranth é uma das influenciadoras mais destacadas da internet. Embora muitos a conheçam por seu conteúdo no OF, a jovem também faz transmissões ao vivo no Twitch, mas a rede social onde se destaca é no OnlyFans. A streamer mostrou uma captura de tela em que evidenciou seus ganhos.

De acordo com a publicação, a mulher conseguiu, desde 2020, um total de US$57.058.995. A influenciadora também mostrou que de janeiro a dezembro de 2023, ganhava cerca de um US$1 milhão por mês, o que a mantém no 0,01% das modelos da plataforma.

Alguns usuários ficaram surpresos com os US$ 8 milhões que ela recebeu como ‘gorjeta’. Além disso, o que mais se destaca é o que ela ganha por mensagens, atualmente ele recebe US$ 21 milhões por responder e falar com seus seguidores.