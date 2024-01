Após injeção letal falhar, homem será executado por método de gás nitrogênio nunca utilizado

Kenneth Smith será a primeira pessoa a ser executada por meio de asfixia por gás nitrogênio nos Estados Unidos. A execução do homem de 58 anos ocorre na próxima quinta-feira (25) no estado do Alabama (EUA).

A sentença foi dada pelo juiz R. Austin Huffaker Jr, do Alabama, no último dia 10 de janeiro, que recusou a defesa de Smith, condenado por matar uma mulher em março de 1988. Segundo a acusação, o assassinato foi encomendado pelo marido da vítima, um pastor, que se suicidou.

Morte por injeção letal falhou

Em 17 de novembro de 2022, Kenneth sobreviveu a uma tentativa de execução por injeção letal. Segundo o g1, o homem ficou amarrado em uma marca por mais de uma hora enquanto os policiais tentavam encontrar uma veia para a aplicação do veneno.

A defesa disse à Justiça que o rapaz sentiu dor física e psicológica, desenvolvendo um transtorno de estresse pós-traumático após o ocorrido, alegando ainda que o condenado está sendo uma ‘cobaia’ de um método experimental. “Meu corpo está simplesmente ‘quebrando’, continuo perdendo peso”, teria dito o condenado à BBC.

“Depois a primeira tentativa torturante de executar Kenny Smith por injeção letal falhar, o Alabama agora planeja tentar de novo”, disse Bryan Stevenson, diretor-executivo da ONG Equal Justice Initiative.

Hipóxia por nitrogênio

O método de execução escolhido pelo estado do Alabama para finalizar Kenneth Smith é a hipóxia, onde o nitrogênio causaria a morte forçando o detento a respirar nitrogênio puro ao invés de oxigênio necessário para manter as funções corporais.

Será a primeira vez que a sentença por gás nitrogênio vai ser executada. Juntamente com Oklahoma e Mississippi, em 2018 o Alabama foi o terceiro estado a permitir o uso de gás na execução de prisioneiros.

Novos métodos de execução de prisioneiros estão sendo repensados pois as drogas utilizadas nas injeções letais estão ficando escassas.

Como ocorre a morte?

“O nitrogênio, um gás incolor e inodoro, constitui 78% do ar inalado pelos humanos e é inofensivo quando respirado com os níveis adequados de oxigênio. A teoria por trás da hipóxia por nitrogênio é que a alteração da composição do ar para 100% de nitrogênio fará com que Smith perca a consciência e, em seguida, morra por falta de oxigênio”, explica o site.

Adiamento

A execução pode ser levada à Suprema Corte dos EUA. “O 11º Tribunal de Apelações dos EUA ouviu argumentos na sexta-feira (19) no pedido de Smith para impedir a execução. Após a decisão do tribunal, qualquer lado poderia apelar à Suprema Corte”, finaliza o site.

