Médica de 103 anos ainda trabalha e revela os segredos para se manter em forma e saudável na velhice

Aos 103 anos, a Dra. Gladys McGarey, renomada médica e mãe de seis filhos, revela os segredos que a mantiveram em forma e saudável ao longo dos anos. Publicando suas memórias no ano passado, ela continua ativa, oferecendo consultas por telefone, participando de podcasts e administrando uma conta no Instagram com mais de 47.000 seguidores.

Encontrando propósito na adversidade

Em uma recente entrevista, a centenária enfatizou a importância de ter um propósito na vida. Ela compartilha: “É preciso ter algo pelo que viver.” Ao refletir sobre momentos difíceis, como o divórcio aos 69 anos, ela destaca como a dor se tornou uma professora valiosa. McGarey passou por um período de sentir-se “quebrada” quando seu marido a deixou, mas essa adversidade se transformou em um ponto de virada em sua vida.

Reinvenção após a separação

Após o divórcio, a Dra. McGarey redescobriu sua voz e identidade. Ela não apenas superou as dificuldades, mas também as transformou em oportunidades de crescimento. Com a fundação da American Holistic Medical Association em 1978, ela deixou sua marca no campo da medicina e operou uma clínica por décadas ao lado de seu marido.

Uma carreira dedicada à medicina holística

Com uma carreira que se estendeu até os 86 anos, McGarey não apenas encerrou sua prática médica, mas também viajou para o Afeganistão para instruir mulheres rurais sobre práticas de parto mais seguras. Ela é autora de cinco livros, conduziu notáveis 200 entrevistas e podcasts desde maio e, juntamente com sua filha Helene, abriu uma nova clínica em Scottsdale, Arizona.

Hábitos saudáveis para uma vida longa

McGarey, uma das fundadoras da American Holistic Medical Association em 1978, cresceu na Índia, onde seus pais eram missionários médicos e veio para os EUA para cursar medicina

A Dra. Gladys McGarey destaca a importância de manter hábitos saudáveis. Com uma dieta equilibrada, nove horas de sono, passeios de triciclo e 3.800 passos diários, ela personifica seus princípios de uma vida ativa e plena. Sua filosofia é simples: “Existem as colinas e os vales. Na verdade, estou grato por ter cem anos. Você sabe, isso acontece.”

O futuro aos 103 anos

McGarey, agora residente em Scottdale, morando atrás da casa de sua filha, continua inspirando aqueles ao seu redor. Seu filho John compartilha: “Ela acredita que cada pessoa deveria ter um motivo para se levantar de manhã.” A vida da Dra. Gladys McGarey é uma lição de resiliência, reinvenção e a importância de encontrar alegria, independentemente das circunstâncias.

Fonte: DailyMail