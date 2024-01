Avó ‘toma posse’ do neto e pais se recusam a permitir que ela veja o bebê

A atitude de uma avó foi capaz de tirar do sério a mãe do bebê. Em um desabafo publicado no Reddit, a mulher conta como decidiu proibir a sogra de ter contato com seu filho após o nascimento.

Sem se identificar, ela explica que espera pelo primeiro filho ao lado de seu marido e que os dois se mudaram para perto da família dele já que ela se distanciou de seus pais. Por conta disso, e durante a convivência com sua sogra, algumas coisas passaram a deixá-la incomodada.

“Ela começou a se referir ao meu bebê como se fosse o bebê dela. Sempre fala que não pode esperar pelo nascimento do ‘seu bebê’ e diz que amará muito o ‘seu bebê’. Isso me leva a pensar coisas ruins, mas meu marido diz que preciso ignorar ela”.

“Acontece que minha sogra queria dar um chá de bebê e convidar seus amigos para celebrar o momento, ela disse que era um acordo entre amigas onde todas celebrariam o casamento dos filhos umas das outras e o nascimento de seus netos. Como eu e meu marido casamos escondidos e não fizemos uma festa, nós deixamos ela fazer o chá de bebês.”.

No entanto, quando a grávida perguntou se poderia chamar seus amigos para a celebração ela se espantou com a resposta da sogra, que disse que não, pois o chá de bebê era para ela e suas amigas.

As coisas ficaram ainda piores

Para garantir que os convidados soubessem o que comprar para o bebê, e atendendo ao pedido da sogra, a mulher preparou uma grande lista de presentes e informou a mãe de seu marido que o tema do quarto da criança será “jardim encantado”, então o mesmo deveria ser utilizado para o bolo e decorações.

No entanto, a avó da criança pareceu ter outra ideia, e decidiu mudar completamente tudo.

“Quando cheguei recebi uma faixa de ‘futura mãe’ e minha sogra uma de ‘futura avó’ para usar durante a festa. Logo notei que o tema foi alterado para ‘animais de circo’. O bolo tinha um elefante com balões no topo, os biscoitos eram todos em formato de animais. A princípio achei que o tema floral era apenas ‘muito complexo’, mas logo percebi que não era bem isso”.

“Ao abrir os presentes eu percebi que todos eles eram relacionados com animais de circo e fiquei tão confusa que até mesmo fui procurar a lista de presentes que mandei para saber se tinha feito algo errado. Só agradeci pelos presentes e tentei ficar calma”.

Porém, o pai do bebê não teve a mesma reação e assim que notou a diferença de temas passou a questionar a mãe sobre o ocorrido.

“Ele chegou no final da festa e logo notou a diferença. Depois perguntou o que tinha acontecido com o tema que nós escolhemos e a mãe dele falou exatamente o que não devia. Ela disse que ‘não gostou do tema que escolhemos para o bebê dela’. Foi então que ela revelou que estava montando um quarto para o bebê em sua casa e que o tema seria ‘animais de circo’. Para isso, ela montou uma lista específica para o chá de bebê”.

“Para finalizar, ela falou: ‘Meu bebê vai precisar de um quarto na minha casa, então fiz um chá de bebê para mim’. Eu perdi a paciência na mesma hora e disse a ela que não vai nem ver o meu bebê e que ela deve parar de chamá-lo de bebê dela. Meu marido disse que ela está delirando se pensa que nós vamos permitir isso e ela começou a chorar”.

Desde então, a mulher conta que vem recebendo diversas mensagens dos parentes de seu marido os criticando pela atitude e os acusando de serem ingratos ao impedir que a avó conviva com o bebê. Porém, para os usuários do Reddit, eles fizeram o que era correto.

“Por favor, garanta que as fechaduras de sua casa sejam trocadas e deixe o hospital saber que sua sogra não deve se aproximar de seu bebê ou da papelada referente a ele”, aconselhou uma pessoa.

“Tome precauções para evitar que sua sogra se aproxime do seu bebê”, ressaltou outra.