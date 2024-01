Ela proibiu a sogra de cuidar de seu filho por um motivo inusitado

Uma mãe inconformada buscou por apoio no Reddit depois de descobrir da pior forma possível que sua sogra não estava respeitando suas vontades em relação a criação de seus filhos.

Segundo ela, que não se identificou, a mãe de seu marido chegou ao ponto de colocar a saúde de seu filho em risco para provar que ela tinha razão em sua decisão.

“Meu filho de 3 anos desenvolveu uma alergia severa a fraldas e por conta disso nós precisamos treiná-lo para usar o banheiro antes do esperado para as crianças. Quando ele tinha 18 meses nós e seu pediatra iniciamos o treinamento de xixi e cocô no banheiro e isso somado ao uso de fraldas de pano fizeram a alergia ficar sob controle”.

“Hoje, com quase 3 anos, ele usa o banheiro sozinho e com tranquilidade, passando por poucos acidentes de percurso que ocorrem quando ele espera demais para ir ao banheiro. Nós o lavamos e trocamos sua roupa, depois fica tudo bem novamente”.

“Minha sogra é completamente contra nossa decisão e insiste que deveríamos ter utilizado as fraldas até ele completar 3 anos de idade. Ela tentou nos convencer por meses, mas ficamos firmes quanto a isso”.

Eles precisaram tomar uma nova decisão

A mãe revela que as coisas seguiram bem, até que em dezembro ela precisou ir ao médico enquanto seu marido trabalhava, e seus filhos ficaram sob os cuidados da sogra. Algum tempo depois ela recebeu uma ligação falando que o menino acabou sujando as calças e ela orientou a sogra sobre como prosseguir nessa situação.

“Uma hora mais tarde eu o busquei e enquanto íamos para casa ele reclamou de estar incomodado e eu não soube o motivo até dar banho dele. Ele estava de fraldas”.

“Por sorte, não foi tempo o bastante para a alergia atacar, mas a fralda era pequena demais para o tamanho dele e foi utilizada por muito tempo. Eu perguntei a ele quem tinha colocado a fralda nele e meu filho confirmou que foi a avó”.

Na mesma hora ela e o marido entraram em contato com a mãe do homem e a confrontaram por sua atitude. Ela afirmou que fez o que era certo já que o “acidente do neto era prova de que ele não estava pronto para o desfralde”.

“Ela foi proibida de cuidar dos nossos filhos e de passar tempo com eles sem supervisão, mas só percebeu que estávamos falando sério quando precisamos ir para o hospital e levamos ele conosco ao invés de deixá-lo com ela”.

“Agora ela está sendo dramática e fica nos chamando de ingratos. Fora isso, ela nos acusa de estarmos alienando nosso filho e o distanciando dela. Ainda assim, ela afirma que estava certa sobre a fralda”.

Para os usuários do Reddit, ela e o marido devem superar o drama desnecessário e seguir com a decisão tomada.

“Seu filho vai fazer quatro anos em 1 mês! Não tem motivos para ela colocar uma fralda nele”, comentou uma pessoa.

“Ela não somente desrespeitou sua decisão sobre os cuidados com seu filho como também o colocou em risco para defender uma opinião ultrapassada”, finalizou outra.