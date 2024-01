Jovem muda de nome e desabafa: ‘Não sou a reencarnação da avó do meu pai’

Cansada de ser comparada à sua avó, uma mulher buscou por apoio no Reddit após se envolver em uma grande confusão com seu pai. Segundo ela, o nome escolhido por ele a fez passar a vida toda precisando lidar com provocações e insinuações.

“Recebi o nome da falecida mãe do meu pai, Phyllis. Ela era a matriarca do lado paterno da família e sua morte impactou a todos. Fui a primeira a nascer após sua morte e herdei seu nome mesmo minha mãe sendo contra essa escolha”.

“Tem sido difícil pra mim de várias formas lidar com o nome, principalmente por meu pai se recusar a me deixar ter um apelido na infância. As outras crianças zombavam de mim dizendo que meu nome era de menino e na adolescência precisei lidar com trocadilhos com conotação sexual”, explica.

Apesar disso, outro fator que dificultou a relação da jovem com seu nome foi a semelhança com a sua mãe, algo que a fez viver como se fosse “a sombra de um fantasma”, sendo cobrada por ter que seguir um “legado” para “defender a honra do nome”.

Ela tomou uma atitude

Mesmo se sentindo honrada ao ouvir as histórias que o pai contava sobre a mãe, ela sempre tentou dizer a ele o quanto apreciava a força da mulher, apesar de não ser fã do nome.

Tudo mudou quando ela começou a cursar a faculdade e passou a se apresentar como Lissa, algo que as pessoas tomaram como sendo o diminutivo de Alyssa.

“Todos meus amigos e colegas passaram a me chamar assim, mas minha família ainda me chamava pelo nome de batismo e meu pai deixou clara sua decepção com a minha escolha. Eu tentei explicar a ele as dificuldades que o nome me trouxe, e ele disse que o significado do nome era maior do que isso e que eu deveria estar honrada em receber o nome”.

“Ano passado eu casei e meu pai ficou decepcionado ao ver que toda a decoração e convites do casamento estava com meu nome oficial sendo Alyssa, algo que eu também optei por legalizar ao adotar o sobrenome do meu marido. Apesar disso, mantive o nome do meio da minha avó, que é Marie”.

“O maior problema para meu pai foi o fato de sua família se acostumar a me chamar pelo meu novo nome mesmo sem eu pedir por isso. Ele disse que eu erei e o magoei por não me importar”.

“Por fim, eu disse que me importava o bastante para não o corrigir quando ele me chama pelo meu antigo nome e por validar seus sentimentos enquanto ele ignorava os meus. Disse que não sou a reencarnação da mãe dele e que eu sou eu mesma, então não é justo ele colocar a dor dele pela perda em mim. Minha mãe diz que eu fui longe demais, mas não sei se realmente errei”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não errou ao tomar sua atitude.

“Você não agiu errado ao escolher um nome que a deixe mais segura e confortável. É importante priorizar seu bem-estar e sua identidade própria”, comentou uma pessoa.

“Você passou anos reprimindo essa frustração enquanto ele te ignorou esse tempo todo. Essa discussão aconteceria cedo ou tarde”, finalizou outra.