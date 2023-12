Grupo que se reúne para bolão da Mega de fim de ano já apostou R$ 280 mil; veja quanto eles já ganharam

Com a chegada do fim de ano, algumas coisas são praticamente certas na vida do brasileiro: amigo secreto e Mega da Virada. Mas você é do tipo que prefere jogar sozinho ou participa de diversos bolões?

Caso você ache mais divertido jogar em grupo, você vai se identificar com a história que Marcelo Henrique Mariano, de Jaboticabal, interior de São Paulo, contou ao g1.

Desde 2010 Henrique organiza um super bolão de cerca 100 pessoas pessoas para jogar na Mega da Virada.

Grupo já passou perto

A sorte pode estar ao lado dos colegas, já que no primeiro ano da iniciativa o grupo quase levou o prêmio total, que estava em R$ 194,3 milhões na época, mas acabou acertando “somente” a quina, ficando com R$ 200 mil.

“A gente tinha uma ideia de jogar R$ 100 por pessoa, eram 100 pessoas, totalizando R$ 10 mil. À época, deu para fazer 20 jogos de dez números [cada jogo]. Como estávamos jogando com dez números, e o volante da Mega tem 60, pensei em jogar dez números [diferentes] em cada volante. Em seis jogos, joguei todos os números sem repetir. A gente acertou a quina, e o número que faltou estava no jogo de baixo, que era o 32″, comenta.

O prêmio de R$ 200 mil do grupo rendeu R$ 2 mil para cada. Porém, Mariano, que trabalha como encarregado de estoque, comenta que um dos participantes ficou sem o prêmio.

LEIA TAMBÉM: Vai chover no Ano Novo? Veja como será o tempo no Réveillon em SP e Rio de Janeiro

“No primeiro ano, que a gente acertou a quina, teve um amigo nosso que perdeu o volante e não recebeu, acabou que não achou até hoje o papel.”

Aposta de R$ 280 mil

Com a fama de ‘pé quente’, o bolão se tornou famoso e bem concorrido na cidade. Por isso, no ano seguinte foram feitos dois bolões que chegaram em R$ 280 mil.

“No segundo ano, depois que a gente acertou a quina, teve dois bolões, porque o sucesso foi tão grande, a história na cidade foi tão grande, que muita gente queria entrar. A gente só tinha 100 cotas, fez um bolão de 12 ou 15 jogos de 15 números e depois outro bolão com 12 jogos de 14 números com mais 80 pessoas”, explica o organizador na matéria.

A sorte não foi tão grande dessa vez e após levar o dinheiro em espécie em una lotérica de Ribeirão Preto (SP) com um grupo de quatro ou cinco amigos, os bolões acertaram duas quadras, o que rendeu R$ 800 para cada apostador.

Bolão de 2023

Na Mega da Virada deste ano o grupo reuniu 100 apostadores e cada um desembolsou R$ 210. Dessa forma, serão 20 jogos de R$ 1.050, totalizando um montante de R$ 21 mil. O bolão ficou tão famoso que reúne pessoas de diversos estados.

“Fui pescar no Mato Grosso, no Pantanal, o rapaz que é gerente da pousada onde a gente fica, todo ano, ele participa, manda o dinheiro para cá. Tem gente do Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, gente do país inteiro participando do meu bolão.”

Para ser justo com todos os apostadores, Marcelo Henrique distribui um comprovante para cada pessoa, que se torna responsável pelo papel.

“Cada pessoa tem o seu volante, o original, porque, a partir do momento em que eu jogo, pego o volante, entrego para a pessoa que participou e já não tenho mais vínculo nenhum com essa pessoa. Então, se ela ganhar, vai receber com seu papel”, finaliza.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Ano Novo: confira o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo no primeiro feriado de 2024

⋅ Confira as novas regras para aposentadoria em 2024

⋅ Vai pegar estrada no Ano Novo? Detran-SP dá dicas para uma viagem segura