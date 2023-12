Ano Novo: confira o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo no primeiro feriado de 2024

A próxima segunda-feira, dia 1º de janeiro, é o primeiro feriado de 2024 e alguns serviços estarão suspensos em São Paulo. Áreas de saúde e transporte público funcionam, já os bancos, Correios e agências do Poupatempo fecham. O Rodízio Municipal de Veículos está suspenso até o dia 5 de janeiro e volta a vigorar no dia 8.

Veja abaixo o que abre e o que fecha em SP:

Saúde

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), os AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas e a Atenção Médica Ambulatorial Especializada (AMA-E) funcionarão normalmente na segunda-feira, das 7h às 19h.

Essas unidades oferecerão, inclusive, vacinação contra a covid-19 e a campanha de multivacinação. Funcionam no dia 1º:

Hospitais Municipais (HMs);

Prontos-socorros Municipais (PSMs);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III e IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue); e

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Já os quatro hospitais veterinários públicos (Norte, Sul, Leste e Oeste) permanecerão fechados durante o feriado e voltam ao normal na terça-feira (2).

Transporte público

Metrô

A operação do Metrô será ininterrupta durante o feriado. De domingo (31) para segunda (1º), as estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, da Linha 2-Verde, ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada para atender o público que vai passar o Réveillon na Avenida Paulista.

As demais estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã do dia 1° e, depois desse horário, funcionam apenas para desembarque dos passageiros.

ViaMobilidade e ViaQuatro

As concessionárias ViaMobilidade e ViaQuatro terão operação especial para os passageiros devido aos shows na Avenida Paulista. No dia 31 de dezembro, as estações Paulista e Higienópolis-Mackenzie, da linha 4-Amarela, irão operar 24h. As demais estações da Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás funcionarão normalmente até as 2h. A partir desse horário, somente para desembarque e transferências.

Já as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda vão operar normalmente até 0h, e após esse horário serão permitidos apenas desembarques e transferências.

CPTM

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, a circulação de trens das linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) será equivalente à de um domingo.

Após a operação comercial de domingo, todas as estações estarão abertas somente para desembarque e transferência.

EMTU

A operação das linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU será equivalente à programação de domingos nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

SPTrans

A SPTrans informou que a frota do sistema de transporte público municipal no domingo (31) e no feriado (1°), será correspondente a cerca de 4.830 ônibus em circulação. Aos domingos e nos feriados de Natal e Ano Novo os passageiros têm o benefício da Tarifa Zero e poderão se deslocar, da 0h às 23h59, sem realizar o pagamento da tarifa, somente utilizando o Bilhete Único para passar pela catraca.

Nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 19h, exceto no Terminal Guarapiranga que está temporariamente fechado devido às obras. Já os postos Central da SPTrans, Jabaquara e Santana estarão fechados e retornam ao funcionamento normal na terça-feira, dia 2 de janeiro.

Rodízio de veículos

O Rodízio Municipal de Veículos está suspenso na cidade de São Paulo e volta a vigorar apenas no dia 8 de janeiro, após a passagem das festas de final de ano.

A suspensão, entretanto, vale apenas para carros de passeio. O rodízio de placas para caminhões e veículos pesados e as demais restrições, como Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Também conhecido como Operação Horário de Pico, o rodízio municipal restringe a circulação no Centro Expandido da ciudade nos horários das 7h às 10h e das 17h às 20h, seguindo a tabela de final de placa.

O centro expandido da cidade, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos estarão fechados nesta sexta-feira (29) e na segunda-feira (1º). O atendimento presencial ao público nas agências voltará na terça-feira, dia 2.

A entidade ressaltou que, nesse período, é possível utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo de todo o estado estarão fechados nesta sexta-feira, sábado (30) e no feriado de Ano Novo, no dia 1° de janeiro. O atendimento volta em seu expediente normal na terça, dia 2.

Correios

As agências dos Correios não funcionam na segunda-feira, feriado de Ano Novo. O atendimento será retomado no dia 2.

No sábado (30), os Correios irão funcionar normalmente, em todo o país, mas somente nas agências que abrem normalmente aos sábados. É possível consultar os endereços e horários de funcionamento das agências, incluindo aquelas que atendem aos sábados através do site.

Já a Central de Atendimento dos Correios - CAC, funcionará com o efetivo reduzido no dia 2. Nos demais dias, a CAC funcionará normalmente de segunda à sexta, das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 14h, exceto domingos e feriados.

Parques e espaços culturais

Os parques municipais naturais e urbanos fecharão três horas antes de seu horário regular no domingo (31). Já no feriado, as unidades abrirão três horas mais tarde do horário padrão.

Os horários de cada unidade estão disponíveis neste link.

Já os espaços culturais não funcionarão no sábado (30), domingo (31) e segunda-feira (1° de janeiro). Veja a relação dos locais que estarão fechados e voltam aos horários normais no dia 2:

Arquivo Histórico Municipal;

Beco do Pinto;

Biblioteca Mário de Andrade (Edifício Sede, Espaço de Convivência, Coleção Circulante e Sala Infantil);

Bibliotecas de Bairro;

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Corrêa e Paulo Setúbal;

Bosques de Leitura;

Capela do Morumbi;

Casa de Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Júlio Guerra Casa Amarela);

Casa da Imagem (antiga Casa nº1);

Casa de Cultura Brasilândia;

Casa de Cultura Butantã;

Casa de Cultura Campo Limpo;

Casa de Cultura da Vila Guilherme (Casarão);

Casa de Cultura Freguesia do Ó (Salvador Ligabue);

Casa de Cultura Guaianases;

Casa de Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes, Espaço Cultural Casa da Fazenda);

Casa de Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina);

Casa de Cultura Itaim Paulista;

Casa de Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas);

Casa de Cultura Júlio Guerra;

Casa de Cultura M’ Boi Mirim;

Casa de Cultura de Parelheiros;

Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso De Mendonça);

Casa de Cultura São Mateus;

Casa de Cultura São Miguel Paulista (Antônio Marcos);

Casa de Cultura São Rafael;

Casa de Cultura Tremembé;

Casa de Cultura do Ipiranga (Chico Science);

Casa do Bandeirante;

Casa do Grito;

Casa do Modernista;

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui);

Casa do Tatuapé;

Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado);

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso;

Centro Cultural da Penha;

Centro Cultural de Vila Formosa;

Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha);

Centro de Culturas Negras;

Centro Cultural Olido;

Centro Cultural Santo Amaro;

Centro Cultural Tendal da Lapa;

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes;

Centro da Memória do Circo;

Centro de Referência da Dança – CRD;

Chácara Lane;

Escola Municipal de Bailado;

Escola Municipal de Iniciação Artística;

Escola Municipal de Música;

Fundação Teatro Municipal/Praça das Artes ( clique aqui para ter acesso a programação)

para ter acesso a programação) Hemeroteca (atendimento mediante agendamento);

Monumento à Independência (Cripta Imperial) - em restauro;

Pavilhão das Culturas Brasileiras;

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto);

Polo Chácara do Jockey;

Ponto de Leitura Piqueri;

Ponto de Leitura Jardim Lapena;

Sítio da Ressaca;

Sitio Morrinhos;

Solar da Marquesa de Santos;

Teatro Alfredo Mesquita;

Teatro Artur Azevedo;

Teatro Cacilda Becker;

Teatro Flávio Império;

Teatro João Caetano;

Teatro Paulo Eiró;

Território Cidade Ademar; e

Centro Cultural São Paulo (teatro, cinema, bibliotecas, Discoteca Oneyda Alvarenga, demais acervos e Pisos Expositivos).

