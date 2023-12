Vai pegar estrada no Ano Novo? Detran-SP dá dicas para uma viagem segura

Milhares de carros devem deixar a cidade de São Paulo rumo ao litoral e ao interior do estado nesta sexta-feira e sábado para a passagem do Réveillon e com isso cresce muito o número de acidentes nas estradas, alguns muito graves.

O Detran-SP preparou uma lista de cuidados que os motoristas devem ter antes de botar o carro na estrada, começando por checar a validade da carta e os documentos do veículo para não correr o risco de ter sua viagem cancelada em algum contratempo com autoridades rodoviárias.

Confira algumas dicas para segurança na estrada:

Confira o óleo do motor – Ninguém quer ficar parado na estrada com o motor fervendo, por isso cheque a data da última troca Cheque o filtro de ar do motor : o filtro sujo aumenta o consumo de gasolina e interfere no desempenho do carro Filtro de ar da cabine: se quer evitar uma crise de rinites, é bom trocar o filtro de ar da cabine Pneus: Faça a calibragem correta dos pneus, de acordo com o manual do veículo, antes de cair na estrada. O alinhamento e balanceamento também devem estar em dia para evitar surpresas. Atenção para pneus carecas, que diminuem a capacidade de frenagem e podem render uma multa de R$ 195,23. Fluído de freio: verifique as pastilhas de freio e o fluído de freio. Eles podem salvar sua vida na estrada. Verifique se a água do radiador está no nível correto e se a ventoinha do radiador está ligando corretamente quando o motor está aquecido. Esses dois itens ajudam a controlar o aquecimento do motor e podem evitar que você fique perdido em algum acostamento isolado esperando ajuda. Cheque faróis e lanternas para ver se não estão queimados ou quebrados. Além de importante item de segurança nas rodovias, o não funcionamento pode render uma multa de R$ 130,16 mais quatro pontos na CNH. Verifique o nível do combustível. O condutor pode ser multado se o carro ficar no acostamento sem gasolina, a chamada pane seca. Verifique se as luzes internas do painel do carro estão funcionando corretamente. A pane elétrica também pode gerar multa para o condutor.

Além de cuidados com os carros, o condutor deve lembrar que todos os passageiros devem usar o cinto de segurança e que crianças pequenas devem usas a cadeirinha ou assentos elevados, de acordo com a idade.