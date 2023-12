Vai chover no Ano Novo? Veja como será o tempo no Réveillon em SP e Rio de Janeiro

Com a chegada do fim de ano, milhares de pessoa deixaram São Paulo e seguem para o litoral para aproveitar a passagem de ano na praia e ver o espetáculo que é a queima de fogos.

Mas o tempo ruim pode acabar com a festa, então uma grande preocupação de todos é sobre como vai ficar o tempo na virada de domingo para o dia 1º.

Apesar do calor dos últimos dias, uma frente fria deve derrubar a temperatura no final de semana e a máxima neste sábado deve chegar a 27ºC. No domingo, véspera do Ano Novo, os termômetros caem ainda mais e a máxima não deve passar de 21ºC, de acordo com dados da Climatempo.

O final de semana deve ser nublado e chuvoso na Grande São Paulo e Litoral, com intervalos de sol, mas a previsão para a virada do ano é de garoa e pancadas de chuva durante todo o fim de semana. E o ano de 2024 também começa com chuva no dia 1º.

Apesar da previsão de chuva, segundo os meteorologistas não deve chover na hora da virada na Capital ou no litoral de São Paulo ou durante a madrugada.

No RJ

A passagem da frente fria também promete deixar a passagem do Ano Novo carioca molhada, isso porque a massa fria deve estacionar entre o norte fluminense e o Espírito Santo no domingo, formando muitas nuvens e trazendo chuva na região.

Ao contrário de São Paulo, de acordo com os meteorologistas, a virada do ano nas praias do Rio deve ser comemorada embaixo de chuva, embora não haja previsão de temporais.