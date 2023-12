Caroline Duddridge, conhecida na internet por cobrar uma taxa para do jantar de seus familiares no Natal, resolveu ‘expandir os negócios’ este ano e aumentar seu valor.

A avó, que mora no País de Gales, faz a cobrança desde 2016. No último ano, o valor arrecadado foi de 15 libras (cerca de R$ 92 pela cotação atual) dos dois filhos e 10 libras (aproximadamente R$ 61) de suas filhas. A diferença ocorreu pois as mulheres estavam trabalhando apenas meio período.

Além dos adultos, as crianças também não escapam da taxa. Em 2023, seus quatro netos acima de 5 anos pagaram 5 libras cada (R$ 30), enquanto os dois menores de 5 anos contribuíram com 2,50 (R$ 15), que foram pagos pelos pais.

Avó que cobra ‘taxa’ por jantar de Natal com a família aumenta o preço para este ano; Crianças também precisam pagar Imagem: BBC/Caroline Duddridge

Valor da ceia de Natal aumentou para este ano

Em entrevista à BBC Radio 5 Live, a vovó explicou que, neste ano, a cobrança precisou ser alterada.

“[Este ano] Aumentei o preço das meninas em 2 libras (R$ 12) porque recebi algumas críticas de pessoas dizendo que eu estava sendo sexista, embora eu não dê muita importância à opinião pública. Não tenho certeza se isso irá cobrir o custo, porque quando você compra algumas coisinhas, o valor chega a cerca de 30 ou 40 libras (R$ 185 a R$ 247), mal enchendo uma sacola. E isso não são coisas de Natal, apenas compras gerais”.

A avó Duddridge diz que faz a cobrança para ensinar uma lição para as crianças sobre o valor do dinheiro, mas que ela também tenta economizar para não cobrar um valor tão alto dos filhos.

A taxa para as comemorações não se limitam apenas à ceia de Natal. Além das refeições da véspera de Natal, o valor inclui o Boxing Day [feriado comemorado um dia depois do Natal], além da família receber um mini-buffet de sanduíches, um jantar de peru ou assado com castanhas com todos os acompanhamentos no Dia de Natal, uma escolha de quatro sobremesas, e um buffet completo.

