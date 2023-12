Avó descobre comportamentos preconceituosos do neto e toma uma atitude drástica

Decepcionada com as atitudes de seu neto, uma avó decidiu tomar medidas drásticas para tentar fazer com que o jovem repense suas atitudes e se torne uma pessoa melhor. Porém, após ser criticada por sua decisão, ela buscou por apoio no Reddit para tentar entender se agiu de forma correta.

Sem se identificar, a mulher de 62 anos conta que ela e o marido começaram a preparar os planos para a última etapa de suas vidas. Com isso, juntos eles decidiram escrever um testamento que beneficiaria seus filhos e netos após sua partida.

“Nós planejamos deixar um bom dinheiro para nossos dois filhos e netos. Temos dois filhos e cinco netos, sendo 3 deles filhos de nossa filha mais velha”.

“Nossos netos mais velhos são Sarah e Jack, de 21 anos, e depois tem Shaum, de 18. Em nossa ideia inicial, cada um deles receberia uma boa parte da herança. Mas algumas coisas mudaram depois que meu neto mais velho se assumiu gay durante o Dia de Ação de Graças deste ano”.

“Jack nos apresentou seu namorado e todos ficamos felizes por eles e demonstramos nosso apoio, bem, era isso que eu acreditava até minha filha me contar que Shaun começou a fazer comentários homofóbicos sobre o irmão”.

“Nós fomos atrás de saber o que estava acontecendo e descobrimos que a situação chegou ao ponto do meu neto ir passar o Natal com a família de seu namorado. Com isso, eu fui conversar com ele para saber exatamente o que estava acontecendo”.

Ela tomou uma atitude

A mulher conta que soube pelo neto que o irmão passou a fazer comentários desnecessários sobre seus relacionamentos anteriores que foram com mulheres, por causa disso ele passou a acusá-lo de querer “surfar na onda das militâncias”, já que estuda e trabalha profissionalmente com ciências políticas.

“Além disso, ele me mostrou imagens de mensagens do irmão insultando seu namorado e dizendo que precisou ‘morder a língua’ para não falar algo no jantar de Ação de Graças”.

“Ficamos chocados e fomos tirar satisfação com nosso neto, ele disse que não se arrependia de nada e voltou a dizer que seu irmão é um mentiroso. Fiquei horrorizada e na mesma hora nós decidimos remover ele do nosso testamento. Nossos filhos pedem para reconsiderarmos nossa escolha, mas faremos isso somente se nosso neto se arrepender genuinamente do que está fazendo”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a mulher está correta em sua decisão.

“O dinheiro é de vocês e vocês fazem com ele o que acharem melhor. Vocês poderiam tornar isso público para toda família e ainda assim estariam corretos em sua decisão”, comentou uma pessoa.

“Eu avisaria a ele o motivo de tirar seu nome do testamento”, finalizou outra.

