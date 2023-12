Mãe exige que a filha empreste seu vestido de noiva para uma amiga

Uma mulher usou o Reddit para desabafar depois de se envolver em uma grande discussão com sua mãe. Segundo ela, a mãe está novamente desconsiderando suas vontades a respeito de suas próprias coisas.

Sem se identificar, a mulher explica que mora a 3 horas de distância da casa de seus pais e que a mudança aconteceu logo após seu casamento.

“Na época nós não tínhamos como trazer todos os meus pertences por não termos uma casa estabelecida. Meu vestido de noiva e outras coisas ficaram na casa da minha mãe”.

“Agora, um ano depois, nós temos nossa casa, mas eu acabei de ter meu primeiro filho e não consegui me locomover até a casa da minha mãe para pegar todos os meus pertences que ficaram por lá”.

“Na noite passada ela me disse que uma de suas amigas vai se casar e que não tem dinheiro para comprar um vestido de noiva. Ela então perguntou se eu ia querer meu vestido de volta, e falou que ele serviu perfeitamente em sua amiga”, revela a mulher.

Ela se recusou a emprestar

Irritada, a jovem conta que tentou explicar para a mãe os seus motivos para não querer emprestar o vestido de casamento. Ela também avisou que buscaria a peça na próxima vez que fosse a casa da mãe.

“Ela começou com joguinhos para fazer eu me sentir culpada e abrir mão do vestido, mas eu já estava tão cansada que simplesmente disse não. Ela disse que seria por um único dia e que o vestido voltaria inteiro para mim”.

" Eu fiquei incomodada e disse a ela que sua amiga deveria procurar por um vestido em um brechó se estivesse tão desesperada assim e que não emprestaria o meu. Minha mãe tem essa mania de sempre tentar me convencer a fazer as coisas que ela quer que eu faça”.

“Quando eu era criança era sempre do jeito dela, mas agora eu estou sendo firme e mostrando a ela que eu estou falando sério quando digo alguma coisa”, declara a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está certa, mas deve correr para buscar o vestido antes que a mãe o entregue sem autorização.

“Vá buscar seu vestido imediatamente! Eu acredito que ela já tenha emprestado ele para a amiga e está apenas tentando te convencer a aceitar”, comentou uma pessoa.

“Dado seu histórico, muito provavelmente ela entregou o vestido para a amiga”, finalizou outra.