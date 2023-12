Pai se recusa a entregar os presentes de Natal comprados pela mãe de seu filho e afirma ter bons motivos

O relato de um pai está causando uma grande discussão em um tópico do Reddit. Segundo ele, além de se recusar a pagar corretamente a pensão alimentícia do filho, sua ex-esposa insiste que ele seja o responsável por finalizar e entregar os presentes de Natal do menino.

Sem se identificar, o pai buscou por ajuda ao contar sua história. Ele explica que é pai de um menino de 6 anos, fruto de um relacionamento anterior. A mãe do menino não está envolvida na vida do filho nos últimos 4 anos e ele se tornou o único responsável legal pelo pequeno.

“O juiz me deu a guarda total e estipulou que ela deveria pagar uma pensão alimentícia, mas eu precisei ameaçar levá-la ao tribunal para ela pagar. Eu sigo fazendo tudo sozinho, cuidados diários, consultas médicas, aulas extras, escola e tudo mais que ele precisa”.

“Eu amo meu filho e todo cansaço vale a pena, mas já tentei pedir apoio a mãe dele e ela se recusa a ajudar. Eu desisti.”

O homem então revela que, além de tudo, a mãe do menino também espera que ele se torne responsável por facilitar o contato entre ela e o filho, ficando irritada quando o homem se recusa a cumprir ações que deveriam ser feitas por ela.

“Se eu não ligar para ela semanalmente para colocar ela em contato com o filho, ela fica irritada. A mesma coisa no aniversário dele, ele é quem tem que ligar para ela senão ela se irrita”, conta.

Ele decidiu parar de atender aos pedidos da ex

Diante da situação, o homem explica que nunca esperou muito da ex no que diz respeito a presentes para o filho. Segundo ele, a mulher nem mesmo se preocupa em enviar um cartão e embrulhar os presentes, pedindo a ele para fazer essa parte.

“Eu fiz isso até o último aniversário dele, quando ele percebeu que os cartões da mãe e meus tem a mesma letra. Minha irmã me disse para parar de fazer isso e ignorar os pedidos dela para embrulhar os presentes e colocar um cartão neles.”

“Semanas atrás a mãe do meu filho disse que ia comprar o presente de Natal dele e me enviar par que eu embrulhasse e colocasse um cartão. Eu perguntei a ela se ela fazia o mesmo com seu namorado e com os familiares dele, e ela disse que não que embrulha os presentes deles, então eu falei que ela deveria se esforçar e fazer o mesmo por seu filho”.

“Bem, ela me ignorou, enviou o presente sem embrulhar e depois mandou uma mensagem falando para eu embrulhar e colocar um cartão, eu respondi dizendo que não farei isso e que ela deveria ter feito”.

Segundo o pai, na manhã de Natal seus planos são apenas colocar o presente embaixo da árvore e dizer ao filho que foi enviado pela mãe, algo que os usuários do Reddit apoiaram completamente.

“Você está fazendo a parte dela e dá para perceber o quanto você ama e se preocupa com seu filho”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado, mas só pra deixar ‘mais aceitável’ coloque o presente dela em uma sacola reutilizável e entregue ao seu filho dizendo que é o presente da mãe”, finalizou outra.