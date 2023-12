Mãe faz um bolo para seu filho depois de vê-lo ser escolhido como membro da mesa eleitoral na televisão

Durante a manhã da última jornada eleitoral no Chile, um jovem de La Florida foi surpreendido ao ser designado como mesário, pois sua mesa não estava constituída.

Benjamín teve uma reação peculiar que chamou a atenção das câmeras do Canal 13, que tiveram a oportunidade de falar com ele. O adolescente aproveitou para avisar sua família que teria que ficar no local de votação para cumprir seu dever cívico. Além disso, ele pediu aos seus pais que levassem “algo gostoso” para comer, já que teria que ficar o dia todo na sede.

A família dele ouviu o chamado

Finalmente, os apelos deles foram ouvidos e Danilo, o pai de Benjamín, chegou ao local de votação de seu filho com várias coisas para se alimentar e passar o dia.

"Eu acredito que estamos gratamente surpreendidos com a lição que Benjamin nos dá. Estávamos dormindo, tivemos que nos levantar rápido, a mãe se levantou para fazer um bolo", afirmou o homem diante das câmeras do Canal 13.

O enorme banquete incluiu pão amassado com queijo recém-feito, frutos secos, além de água e bebidas, que ele prometeu compartilhar com seus colegas de trabalho.

Isso sim, seu irmão entregou ele, contando que Benjamín chegou cedo porque queria ser mesário.

“Ninguém levanta às 9h para vir votar”, brincou o seu familiar. “Era o sonho dele desde criança”.