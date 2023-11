Espécie rara de morcego surge no brasil após um século desaparecida deixando especialistas em alerta

Especialistas encontraram um morcego da espécie rara Histiotus alienus que não era visto nem fotografado desde 1916. O avistamento ocorreu na pequena cidade de Palmas (PR).

De acordo com informações do site UOL, ele foi capturado em 2018, em unidade de conservação da cidade paranaense, sendo divulgado neste ano em um estudo.

A captura foi realizada por membros do projeto “Mamíferos do Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas e do Parque Nacional dos Campos Gerais”.

Até então, somente um naturalista inglês tinha tido a sorte de tirar uma foto e ver o animal. Ele o fez o registro em Joinville (SC) e levou o animal para Londres (Inglaterra).

Os autores da pesquisa indicam que a espécie está seriamente ameaçada de extinção, pois as áreas onde ele vive, como campos nativos e florestas de araucárias, são pequenas e espalhadas, dificultando seu desenvolvimento, além de serem transformados em pastagens, campos de monocultura agrícola e plantio de pinus e eucalipto.

“É um achado muito significativo. A descrição original de 1916 era limitada a poucas informações, como era típico na época”, disse Liliani Maria Tiepolo, professora da UFPR e coordenadora do projeto.

Ainda de acordo com as informações, para comprovar que se tratava do Histiotus alienus, os pesquisadores compararam o morcego recuperado com representação da espécie localizada na Inglaterra.

Com informações do site UOL