Ataque de gangue de macacos causa a morte de uma criança de 10 anos

Uma criança de 10 anos morreu após ser vítima de um ataque brutal realizado por uma “gangue de macacos”. O caso, que aconteceu na aldeia de Saki, na Índia, foi noticiado na última segunda-feira, dia 13 de novembro.

Conforme informações divulgadas pelo portal ND mais, o caso foi confirmado por autoridades locais. Segundo o relato, Dipak Thakor brincava com um amigo nos arredores da aldeia de Saki, quando o grupo de macacos realizou o ataque.

No momento da confirmação, as autoridades locais ainda deram um breve detalhamento do ocorrido, e afirmaram que a criança teve o dorso rasgado e seu intestino arrancado pelos animais.

“O intestino foi arrancado no ataque. Ele correu para sua casa e foi levado a um hospital onde os médicos declararam a morte no momento da chegada. Este é o terceiro ataque de macacos na aldeia em uma semana”.

Diante da situação, as autoridades florestais da região estão tentando capturar os animais.

Histórico de ataques

Segundo informações do portal O Liberal, este não foi a primeira morte registrada após um ataque causado por macacos.

Em março de 2023 uma idosa de 70 anos morreu após ser atacada por um grupo de macacos no estado de Telangana, também na Índia.

Conforme a publicação, Chataraboina Narsavva sofreu ferimentos graves no peito, costas e membros ao escorregar enquanto tentava fugir do ataque dos animais. Ela chegou a escorregar e bater a cabeça.

Testemunhas contaram que os vizinhos se trancaram ao perceber o ataque que estava acontecendo, porém os gritos da idosa foram ouvidos por todos.

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Em entrevista a um veículo de imprensa local, o inspetor da delegacia responsável por apurar o caso revelou:

“Soubemos pelos moradores que ela tentou escapar e no processo, escorregou e caiu. Ela sofreu ferimentos na cabeça e morreu”.