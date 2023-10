Homem é criticado por se recusar a pagar pelo casamento da prima

Um homem tomou uma decisão polêmica ao se recusar a pagar pelo casamento de sua prima. Segundo ele, pagar não seria um problema se o noivo fosse outra pessoa. Buscando por ajuda, ele levou sua história ao Reddit.

Sem se identificar, o homem conta que o pai de sua prima era um dos irmãos de sua mãe, e que deixou as duas filhas, Ann (26 anos) e Lisa (24 anos), sem qualquer suporte financeiro após seu falecimento.

Com isso, e sabendo que era a única família das primas, ele sempre se esforçou para acompanhá-las e ajudar com o que fosse possível, o que incluiu o casamento das meninas.

“No último ano, Ann se casou com um cara legal. Ele tem uma boa carreira, é fiel, confiável e uma pessoa humilde. Fiquei feliz por ela e, junto com os pais do noivo, ajudei a pagar por seu casamento. Não foi nada muito luxuoso ou exagerado, e foi um bom presente para eles começarem sua vida juntos”.

Ele se recusa a fazer o mesmo pela outra prima

Segundo ele, tudo ia bem até que sua outra prima anunciou que se casará em breve, e pediu ajuda a ele para pagar pela celebração.

“Eu faria isso se ela fosse se casar com uma pessoa legal. Eu não posso apoiar um relacionamento como o dela, com um cara que não gosto e que até mesmo a desrespeitou. Ele tem a cabeça fechada, desrespeita nossa herança familiar, a traiu e não tem intenção de crescer na vida”, conta.

“Eu disse a ela que se ela realmente quiser se casar com ele eu a apoiarei e estarei no casamento, mas avisei que não posso colocar meu dinheiro em algo que não acredito. Ela ficou irritada e me acusou de ter favoritos, algo que minha espoa concorda. Eu agi errado?”, questionou o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado nessa situação.

“Você não está errado e qualquer pessoa que te critique por não colocar dinheiro nesse casamento, em especial os noivos, é imatura demais para se casar”, comentou uma pessoa.

“Você não está controlando a vida dela, apenas está dizendo que não concorda e não irá colocar seu dinheiro nisso”, finalizou outra.