Mãe é criticada por reaproveitar roupas de bebê ao invés de doá-las para a cunhada

Uma mãe provocou a ira de sua cunhada ao decidir reaproveitar as roupas de seu bebê ao invés de doá-las. Segundo relato, feito no Reddit de forma anônima, a tia da criança esperava receber as roupas usadas do sobrinho para poder utilizá-las com seu próprio bebê, que nasce em algumas semanas.

“Eu vi uma dica sobre como aproveitar as roupas perdidas pelos bebês, então são uma forma de transformar um mesmo macacão em uma camiseta e um babador. Achei genial e fiz isso com os macacões do meu bebê, depois postei o resultado nas minhas redes sociais”.

“Acontece que a irmã do meu marido, que também está grávida, se sentiu incomodada e me mandou uma longa mensagem: ‘Eu não acredito que você mutilou as roupas velhas do seu bebê ao invés de ir e comprar novas como uma pessoa ‘normal’. Sei que você não vem de uma família grande, mas tradicionalmente as roupas são passadas para o próximo membro da família que precisará delas. Você sabe que meu parto é em algumas semanas, então foi imprudente em me desconsiderar dessa forma’”.

Segundo a mãe, a cunhada ainda fez questão de deixar claro que ela não seria bem-vinda no batizado do bebê, mesmo sabendo que seu marido seria o padrinho.

Ela não sabe como reagir

Sem saber se realmente agiu errado, a mulher explica que optou por doar as coisas do filho para uma loja de caridade, principalmente porque os cunhados são pessoas com uma boa condição financeira.

“A casa dela é maior que a nossa e tem até mesmo uma piscina. Ela tem dois filhos mais velhos que sempre usam tudo do bom e do melhor e viajam todos os anos para destinos tropicais. Então dinheiro não é o problema”.

“Meu marido mandou uma mensagem a ela dizendo que não iria ao batizado se eu não fosse bem-vinda, e ela finalmente respondeu pedindo desculpas e culpando os hormônios da gravidez por sua explosão. Eu disse a ela que podemos deixar isso para trás, mas que ela deve conversar comigo quando precisar, ou acreditar, que eu devo fazer algo específico”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, apesar de ser comum, passar as roupas do bebê para outro familiar não é uma obrigação.

“Passar as roupas de bebê para outra gestante é algo comum, mas não é motivo para uma pessoa te cobrar de fazer isso”, comentou uma pessoa.

“Por que se livrar de roupas boas se você pode utilizá-las de outra forma? Você não agiu errado”, finalizou outra.