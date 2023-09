Passeio de cabeça para baixo deixa pessoas em pânico por 30 minutos em parque temático

Visitantes do Parque Temático Canadense vivenciaram momentos de terror na semana passada, quando um passeio de cabeça para baixo, conhecido como Lumberjack, ficou preso, deixando-os pendurados de cabeça para baixo por quase meia hora. O incidente ocorreu no País das Maravilhas do Canadá, em Vaughan, Ontário, por volta das 10h40, de acordo com a Canadian Broadcasting Corporation.

Imagens chocantes compartilhadas nas redes sociais mostram o pêndulo do passeio, repleto de aventureiros, parado a 180 graus após uma falha no sistema, resultando em uma situação angustiante para os passageiros.

Muitos passageiros relataram perder a sensibilidade nos pés enquanto balançavam de cabeça para baixo sobre o parque de diversões popular. O passeio só foi retomado por volta das 11h05, depois que os funcionários do parque conseguiram resolver a situação.

Para alguns, como Spencer Parkhouse, de 11 anos, e sua irmã Mackenzie Parkhouse, de 15, o episódio foi traumatizante. Spencer descreveu a sensação de incerteza enquanto estava pendurado: "Eu estava pensando: quando vamos cair? Será que uma hora vamos cair?".

As equipes de resgate tiveram que chegar abaixo dos passageiros em perigo, deixando todos ainda mais apreensivos. Algumas pessoas passaram mal durante a espera angustiante.

Após o incidente, o parque temático conduziu verificações médicas nos passageiros e, felizmente, nenhum ferimento grave foi relatado. Duas pessoas que se queixaram de dores no peito receberam atendimento médico, mas foram liberadas após avaliação.

O Lumberjack, inaugurado em 2018, é um dos principais atrativos do Canada's Wonderland, apresentando dois pêndulos em forma de machado que atingem uma altura impressionante de 75 pés. O passeio é conhecido por seus "assentos cara a cara", que permitem que os passageiros interajam e apreciem as expressões de terror de seus amigos enquanto giram.

O parque temático fechou o Lumberjack no domingo para realizar uma investigação completa sobre a causa da falha, enfatizando que a segurança é sempre sua principal prioridade.