Mulher pede a vizinha "egoísta" para mudar seu horário de trabalho para que seu carro não a acorde

Todos gostam de ter uma boa noite de sono sem interrupções, mas uma mulher alegou que sua nova vizinha está interrompendo suas 12 horas de sono todas as noites ao sair para o trabalho nas primeiras horas da manhã - ligando seu carro antigo com portas rangentes na rua do lado de fora.

A família, composta por uma mãe, pai e três filhos, é nova na rua tranquila de cerca de dez casas. A mulher ofendida, que precisa de muito sono devido a suas condições de saúde mental, diz que a mãe a incomoda e está sendo egoísta ao trabalhar em horários "estranhos".

"Eles têm três filhos que são adoráveis e não são um problema", explicou a mulher no Mumsnet. "Mas a mãe deles me incomoda e sinto que ela está sendo egoísta. Ela trabalha em horários estranhos e na maioria dos dias sai de casa para trabalhar às 4h30. Ela dirige um carro antigo e as portas rangem quando ela o abre. Normalmente, ela fica no carro com ele ligado por 5 minutos antes de sair dirigindo".

Um problema incômodo

A senhora descontente continua dizendo que explicou seus problemas de saúde à vizinha e pediu a ela para mudar os horários em que trabalha, comprar um carro novo ou estacionar em outro lugar para não ser perturbada. No entanto, nenhuma dessas sugestões era uma opção viável para a mãe que trabalha.

"Ela disse que sentia muito por me perturbar", continuou a proprietária, "mas não pode mudar seus horários de trabalho devido à natureza dele. Ela disse que não pode pagar para substituir o carro e, como é um carro antigo, precisa aquecê-lo antes de sair. Ela admite que as portas rangem e disse que lubrificá-las não ajudou. Ela não está disposta a estacionar longe de casa e não acha seguro andar sozinha de manhã cedo sem iluminação pública."

Ela continua alegando que sua nova vizinha está forçando-a a tirar cochilos à tarde, o que significa que ela está perdendo seu "tempo para si mesma". "O que posso fazer a respeito disso? Estou cansada de seu comportamento egoísta", decreta ela.

Imagem: Mart Production/Pexels

Reação negativa

Compreensivelmente, sua postagem provocou uma reação bastante negativa dos leitores, chocados com o pedido da mulher.

"Você acha que ela QUER sair de casa às 4h30?", perguntou uma pessoa, horrorizada. "Que ela QUER dirigir um carro antigo que precisa ser aquecido e que range quando ela abre a porta? Se ela tivesse escolha, você não acha que ela já teria mudado seus horários de trabalho? Use protetores auriculares."

Enquanto outro ponderou: "A pobre vizinha deve estar se perguntando o que diabos se mudou ao lado dela". E um terceiro brincou: "As portas rangem quando ela abre. Ligue para o 190". Resumindo o sentimento geral, um leitor sensato postou: "Você não pode razoavelmente esperar que um vizinho mude de emprego ou faça uma compra importante com base no seu sono. Parece o ruído cotidiano que se espera ao viver próximo aos outros. Use protetores auriculares!", como relatado pelo The Mirror.