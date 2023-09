Kate Middleton é insultada por Harry e Meghan, diz especialista na família real britânica

Em meio a contínuos rumores de tensões dentro da família real britânica, uma especialista real, Jennie Bond, antiga correspondente da BBC, revelou que a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se sentiu "ferida e insultada" pelas ações de Harry e Meghan. Bond também afirmou que o Príncipe William e sua esposa decidiram "fechar suas mentes" para a possibilidade de uma reconciliação com o casal, segundo o Daily Mail.

Segundo Bond, o casal real tentou resolver as diferenças com Harry e Meghan durante o funeral do Príncipe Philip, em abril de 2021. No entanto, após uma discussão acalorada, ficou claro que a reconciliação não era viável naquele momento.

Tensão na família real

"Kate Middleton foi magoada e insultada por coisas que Harry e Meghan disseram, mas ela e William formam uma equipe muito forte. Eu suspeito que, juntos, chegaram à conclusão de que a rixa com Harry não pode ser consertada no futuro próximo. Eles fecharam suas mentes para essa possibilidade e decidiram seguir com suas vidas", explicou Bond à revista OK.

A rixa entre o Príncipe Harry e o Príncipe William se tornou pública em 2019, quando confirmaram que estavam seguindo "caminhos diferentes" na vida. A situação se agravou em janeiro de 2020, quando Harry e Meghan renunciaram oficialmente aos seus deveres como membros ativos da família real e se mudaram para a Califórnia (EUA).

Apesar de algumas reuniões desde então, incluindo durante o funeral da Rainha Elizabeth, as tensões persistiram, com alegações feitas em documentários e no livro de Harry apenas piorando a situação.

Bond observou que, assim como seu pai, William pode ser "cabeça-quente", mas Catherine é hábil em acalmá-lo. Ela destacou que o casamento deles é baseado em uma "amizade duradoura" e que Catherine é uma incrível fonte de apoio para William.

Enquanto a família real enfrenta essas tensões, recentemente surgiram relatos de que o Rei Charles poderia permitir que o Príncipe Harry fique no Palácio de Kensington em sua próxima visita ao Reino Unido. Isso ocorre em meio a disputas sobre o papel de Harry como conselheiro de Estado, que requer residência no Reino Unido.

No entanto, o Palácio de Buckingham negou veementemente essas alegações, declarando que "essas afirmações não são verdadeiras".