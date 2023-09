Especialista alerta: café da manhã açucarado causa fadiga e desejo por comida

O café da manhã, muitas vezes considerado a refeição mais importante do dia, pode estar sob uma nova óptica. A bioquímica francesa Jessie Inchauspe trouxe à luz um alerta surpreendente: os cafés da manhã açucarados podem causar uma montanha-russa de altos e baixos de açúcar ao longo do dia. De acordo com Inchauspe, o marketing e o branding nos enganaram durante décadas ao fazer-nos acreditar que essa era a melhor maneira de começar o dia.

A especialista lista três alimentos específicos que devemos evitar pela manhã: cereais açucarados, suco de laranja e torradas. Inchauspe sugere, em particular, "erradicar o suco de laranja", que há muito tempo é promovido como uma escolha saudável.

No entanto, a realidade é que cada xícara de suco de laranja contém aproximadamente sete colheres de chá de açúcar.

Inchauspe argumenta que pratos salgados são a melhor opção para manter a saciedade ao longo da manhã, desde que sejam consumidos na quantidade certa e no momento adequado. Além disso, ela alega que um café da manhã saboroso pode ajudar a evitar lanches frequentes, já que você não estará constantemente desejando alimentos açucarados.

A especialista afirmou: "comer coisas doces no café da manhã foi algo inventado pela indústria alimentícia apenas para ganhar dinheiro, porque o café da manhã é muito lucrativo". Ela enfatiza que os cafés da manhã ricos em proteínas, como ovos, alimentos ricos em gorduras saudáveis como abacate ou peixes oleosos e fibras de vegetais, são ideais para evitar os baixos níveis de energia.

Durante uma conferência sobre nutrição, o ativista alimentar Dr. Chris van Tulleken também alertou sobre os alimentos açucarados, especialmente os cereais de café da manhã, que podem prejudicar nossa capacidade de reconhecer a saciedade.

Pesquisas recentes revelaram que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode aumentar o risco de problemas cardíacos, com aqueles que consomem mais desses alimentos tendo 24% mais probabilidade de sofrer um ataque cardíaco.

Em resumo, a mensagem é clara: é hora de reconsiderar nossos hábitos matinais e optar por cafés da manhã mais saudáveis e equilibrados, deixando de lado os alimentos excessivamente açucarados que podem afetar negativamente nossa energia e saúde ao longo do dia.