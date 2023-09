Cidade investe US$6 milhões para prevenir abertura de loja de armas próxima à escola

O Conselho Municipal de Culver City, localizado no condado de Los Angeles (EUA), tomou uma decisão marcante ao aprovar a compra da Martin B. Retting, Inc. por mais de US$ 6 milhões, uma loja de armas com mais de seis décadas de história. A decisão foi tomada em resposta às preocupações de segurança pública levantadas por famílias locais, que temiam a possibilidade de uma nova loja de armas surgir em seu lugar.

A Martin B. Retting, Inc., uma loja de armas de propriedade familiar desde 1958, estava localizada a apenas 250 metros da La Ballona Elementary. Embora as regulamentações proibissem a abertura de novas lojas de armas a menos de 300 metros de uma escola desde 2005, a loja manteve suas portas abertas devido à sua longa permanência no local.

As famílias locais, preocupadas com a segurança de seus filhos, encontraram alívio na aquisição da loja pelo município. O grupo de segurança de armas Culver 878 liderou o esforço para garantir que outra loja de armas não tomasse seu lugar, enfatizando o impacto positivo dessa decisão nas futuras gerações.

Melody Hanson, membro do Culver 878, expressou a importância da medida durante uma reunião municipal: "acabar com a venda de armas em nossas zonas escolares terá um impacto em nossos filhos e famílias que será sentido por gerações."

No entanto, nem todos na comunidade estão satisfeitos com a compra. Alguns argumentam que a cidade adquiriu o edifício sem um plano adequado para seu uso futuro. O prefeito Albert Vera afirmou que a cidade está aberta ao envolvimento da comunidade na determinação dos próximos passos para o edifício, buscando transformá-lo em um espaço benéfico para todos em Culver City.

A compra da Martin B. Retting, Inc. representa um passo significativo para a segurança pública em Culver City, mas também levanta questões sobre o planejamento futuro da propriedade. A comunidade aguarda ansiosamente para ver como este espaço será transformado para o benefício de todos.