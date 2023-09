Avós forçam neto a fazer um teste de DNA sem o consentimento dos pais

Um homem fez uma descoberta perturbante sobre as atitudes de seus pais em relação ao neto. Segundo ele, enquanto suspeitam da fidelidade de sua esposa, seus pais forçaram o filho do casal a fazer um teste de DNA escondido.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso em questão foi publicado de forma anônima no Reddit, onde o homem aproveitou para desabafar e pedir orientações sobre a situação em que se envolveu.

Explicando melhor o ocorrido, ele conta que é branco e casado com uma asiática, logo o filho do casal acabou puxando a etnia da mãe e tem traços asiáticos, o que fez a avó do menino suspeitar sobre a paternidade da criança.

Ela então decidiu entrar no quarto do neto e coletar uma amostra de DNA enquanto o menino dormia, mas foi pega em flagrante pelo próprio filho.

“Ela ficou chocada e disse que eu não deveria contar à minha esposa, que estava dormindo no nosso quarto. Eu disse ok, mas assim que minha esposa acordou eu contei a ela por que não vou deixar algo deste tipo embaixo dos panos! Meus pais e irmãs acham que eu deveria ter ficado quieto, mas não acho que agi errado”.

Ela quer proibir a avó de ver o neto

Seguindo com seu relato, o homem conta que um dos fatores que motivaram sua decisão foi de não ter o DNA do filho exposto em bancos de dado e análises clínicas que possam fazer paralelos inadequados.

Agora, depois de contar à esposa, o homem revelou que ela está limitando a frequência e as interações entre seus pais e o neto, o que fez com que sua família o culpasse pela revelação.

No entanto, os usuários do Reddit defenderam a decisão do homem e elogiaram a forma como ele apoiou a esposa.

“Você deveria ter tirado a amostra da sua mãe, mas ficou tão chocado que nem pensou nisso. Você agiu de forma correta com seu filho e com sua esposa. Seus pais vão tratar seu filho de forma diferente, mas não os deixe fazer isso”, comentou uma pessoa.

“Eu acho que você deveria ter expulsado sua mãe de sua casa na mesma hora. Você deveria lidar com sua família, não sua esposa”, finalizou outra.