Em meio a briga familiar, homem é criticado por não ir ao casamento da irmã

Casamentos geralmente são momentos de comemoração e união entre os noivos e seus familiares, mas quando existe uma briga entre as famílias as coisas podem ser bem complicadas.

Ao saber do casamento de sua irmã mais nova, um homem logo viu suas preocupações se tornarem realidade depois de descobrir que precisaria “encarar seus pais” durante a celebração, algo que ele não está disposto a fazer.

Desabafando no Reddit, o homem, de 28 anos, conta que decidiu não manter contato com seus pais por uma série de motivos. Com isso, seu filho nunca foi apresentado aos avós, apesar de ter contato com os tios.

As coisas se complicaram quando sua irmã foi pedida em casamento, e anunciou a data escolhida para a celebração sem saber que seria a mesma data em que o aniversário de 1 ano do sobrinho seria celebrado.

“Eu não conhecia o noivo da minha irmã antes de ela marcar um almoço em que comparecemos eu, minha esposa, nosso filho e eles”.

“Tudo ia bem e parecia uma ocasião normal, até o noivo dela sair da mesa e ela nos perguntar se eu permitiria que nossos pais conhecessem o neto. Eu disse que não queria falar sobre isso no momento e ela mudou de assunto, me questionando se iríamos ao seu casamento”.

A esposa respondeu por ele

Com medo de causar um “drama desnecessário” no casamento da irmã, mas ainda assim querendo comparecer para celebrar com ela, o homem afirmou estar perdido entre a vontade de ir ao casamento e o receio de encontrar seus pais.

No entanto, foi a esposa dele quem tomou a atitude.

“Ela pediu desculpas e disse que a festa de 1 ano do nosso filho seria no mesmo dia e que, por este motivo, eu não iria ao casamento. Ela escolheu essa data há meses por ser o único final de semana que parte da sua família poderia vir para a festa”.

“Minha irmã ficou aparentemente chateada, mas minha esposa acha que a situação toda foi montada para nos fazer concordar com a presença no casamento. Ela disse isso porque minha irmã nem ligou para o nosso filho, e ela geralmente se dá bem com bebês”.

“Quando encontrei minha irmã e o noivo novamente, ela apenas me disse ‘oi’ e depois foi embora. Ela não vem falando comigo e eu sinto como se a tivesse ofendido. Também estou pensando se seria bom mandar um presente de casamento para eles, ou se isso vai piorar a situação. Me sinto como sendo o errado da história, mas não sei bem”, finaliza.

Para alguns usuários do Reddit, ele deve repensar sua decisão e alterar a data do aniversário do filho, no entanto outros afirmam que ele deve ter um bom motivo para não falar com os pais.

“Seu filho não vai lembrar do aniversário de 1 ano dele, é uma festa para os adultos e não para as crianças”, comentou uma pessoa.

“Pessoas que não têm familiares tóxicos não entendem situações como essa. Você tem motivos para não ter contato com seus pais, e pareceu que sua irmã estava forçando você a ter contato com eles”, finalizou outra.