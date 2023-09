Noivos vendem convites de casamento por R$12 mil e as bebidas não estão inclusas

Um casal foi extremamente criticado na internet depois que detalhes de seu “casamento dos sonhos” foram expostos por convidados insatisfeitos. Segundo o relato, feito pelo amigo de um dos convidados no Reddit, a postura do casal foi “extremamente inadequada”.

Conforme publicado pelo The Mirror, após a divulgação do relato foi necessário pouco tempo para o post viralizar e atrair a atenção dos comentaristas, que não pouparam críticas aos noivos.

No relato, o amigo conta que Jack era um dos convidados da celebração e que dias antes do casamento recebeu um e-mail agradecendo a confirmação de sua presença. No entanto, entre as linhas finais um link para pagamento chamou a atenção do convidado.

Acreditando se tratar de um link para a lista de presentes, ou para o fundo da lua de mel, ele se surpreendeu ao ver a solicitação para pagamento de 2 mil libras (aproximadamente R$12 mil). Para se prevenir de um possível golpe, o homem então ligou para o local do casamento que confirmou a veracidade do link de pagamento e agradeceu em nome do casal.

Ele ainda teve mais surpresas!

Após usar suas economias para pagar a taxa, o rapaz decidiu aproveitar o bar do casamento como forma de “fazer vale a pena” o valor pago, mas foi surpreendido ao descobrir que precisaria pagar uma taxa de 30 libras (R$180) para poder comer e beber durante a celebração. Além deste valor, ainda era esperado uma gorjeta de 200 libras (R$1200) para os funcionários do local.

“Tudo isso foi informado pelo local como sendo uma solicitação dos noivos, e os convidados só ficaram sabendo ao chegar no lugar da festa. Lembrando que isso aconteceu no Reino Unido onde não é algo comum. Meu amigo não tinha mais dinheiro e precisou negociar com o local para poder pagar um valor menor”.

“Depois do casamento ele descobriu que os convidados literalmente pagaram por tudo enquanto os noivos tiveram um ‘casamento de graça’. A cobrança dos valores era repassada aos convidados conforme eles confirmavam a presença e a parte das gorjetas foi diluída entre os presentes no dia da celebração! Nunca vi algo assim antes”.

Para os usuários do Reddit, os convidados da celebração foram vítimas de um golpe dos noivos.

“Eu teria cancelado minha presença assim que a tela de pagamento aparecesse na minha frente. Se quer um casamento chique, pague por ele você mesmo”, comentou uma pessoa.

“Estes noivos não são amigos, apenas golpistas aproveitadores. Espero que alguém os denuncie”, comentou outra pessoa.

“Seu amigo e os demais convidados foram vítimas de um golpe com o qual concordaram passivamente”, finalizou uma terceira.