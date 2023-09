Mãe se recusa a ir ao casamento da filha e familiares afirmam: ‘Ela é infantil’

Uma mãe deixou seus amigos e familiares chocados ao revelar o verdadeiro motivo que a fez desistir de ir ao casamento de sua filha. Para ela, a escolha não foi fácil, mas foi feita pela noiva ao decidir deixar outro membro da família de fora da celebração.

Em uma publicação anônima feita no Reddit, o relato da mulher viralizou entre os internautas, que não pouparam críticas a sua atitude envolvendo o casamento da filha.

Iniciando sua história, a mulher começou explicando que seu relacionamento com o ex-marido, pai de sua filha, não terminou de forma agradável, mas ainda assim ela tentou fazer o possível para deixar os filhos de fora da confusão enquanto o ex “fez o possível para estragar seu relacionamento com as crianças”.

“Apesar de não ter virado meus filhos contra mim, ele conseguiu fazer um estrago no meu relacionamento com minha filha. Eu tentei de tudo e fizemos anos de terapia, mas quando ela ficou mais velha começou a se recusar a participar”.

Com o tempo, a mãe conta ter superado o relacionamento com o ex e se casado novamente quando a filha tinha 13 anos, se tornando madrasta de uma outra jovem 2 anos mais nova que sua filha.

“Desde o começo elas não se deram bem e minha filha sempre instigava a rivalidade com a filha do meu marido. Quando as duas eram adolescentes o ‘ódio’ acabou se tornando recíproco”.

Ela tomou uma difícil decisão

Segundo a mãe, com o passar dos anos a situação envolvendo as filhas não melhorou, e as coisas parecem estar longe de entrarem nos eixos uma vez que o casamento de sua filha biológica parece ter aflorado a disputa entre as jovens.

“Minha filha se casará no próximo ano e desde o princípio eu sabia que minha enteada não seria incluída entre as madrinhas da cerimônia, mas eu acreditava que ela seria ao menos convidada”.

“Quando descobri que isso não ia acontecer, eu questionei minha filha sobre os motivos e ela disse que teria um casamento reservado, o que não era verdade já que amigos de infância com quem ela não falava há anos foram convidados. Ela então disse a verdade: minha enteada não será convidada por ‘não ser parte da família’”.

“Eu então disse que se minha enteada não é família, então eu, seu padrasto e irmãos não somos, então não faria sentido eu ir ao casamento. Ela ficou furiosa e começou a gritar comigo. Depois de um tempo recebi mensagens das tias e avós da minha filha me acusando de ser infantil e mesquinha por não ir ao casamento dela. Estou errada?”.

Após lerem o relato da mãe, os usuários do Reddit não pouparam críticas sobre sua atitude e até mesmo apontaram possíveis motivos para a difícil relação entre a filha da mulher e sua enteada.

“Você diz que seu relacionamento com sua filha não é bom e dá para perceber o motivo, já que obviamente você favorece sua enteada e deixa sua filha de lado. Se as duas não se dão bem, por que motivo sua filha teria a obrigação de convidar sua enteada para o casamento? Acho que em pouco tempo você perderá qualquer contato com sua filha”, comentou uma pessoa.

“Você está errada. Existe uma regra em casamentos que é: ‘convidado não convida’. Se sua filha não se sente confortável em convidar a filha do seu marido, então não é obrigação sua questionar os motivos ou forçá-la a convidar”, comentou outra pessoa.