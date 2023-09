Mulher é elogiada ao dar as costas em jantar em família arquitetado por marido: ‘Estava exausta’

Uma mulher usou o Reddit, a fim de desabafar a respeito de ter deixado um jantar de família, após seu marido conduzi-la na reunião. Após explicar suas motivações, recebeu diversas mensagens de apoio na web.

“Meu marido me pega no trabalho à noite em certos dias. Ontem percebi que não íamos para casa e, quando perguntei, ele disse que iríamos jantar na casa da família dele. Eu estava tão exausta do trabalho e também não gosto de alguns membros de sua família”, introduziu o relato, por meio do usuário u/Barbie_marquesp.

“Fiquei com muita raiva porque ele não perguntou se eu queria ir antes de prometer à família que iríamos. Ou pelo menos me avisando. Em vez de se desculpar, argumentou que eu estava sendo dramática. Naturalmente fui dramática de verdade e, assim que chegamos na garagem, liguei para um Uber e saí. Ele disse que eu estava sendo desrespeitosa e me envergonhando na frente de sua família. Não me importei, mas ele ainda está chateado comigo”, finalizou o texto.

Apoio na rede social

No fórum onde o relato foi depositado, diversos internautas deram seus pareceres sobre o ocorrido. A mulher acabou ganhando mensagens de apoio por sua atitude, haja vista a forma como seu marido manejou toda a situação.

“Parece que ele atacou você porque sabia que você não iria de boa vontade. Ele basicamente sequestrou você e o tiro saiu pela culatra para ele”, observou um usuário da rede social.

“Seu marido é rude por planejar ou concordar que você faça algo sem perguntar primeiro. Se isso fosse um padrão, eu também teria ido embora”, disse um internauta, que em seguida aconselhou a mulher. “Mas parece que você tem problemas maiores. Você e seu marido precisam trabalhar a comunicação e parece que ele precisa trabalhar para respeitar vocês.”