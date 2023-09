Pai se recusa a pagar pela festa de debutante da filha e é criticado pela ex-esposa

Festas de 15 anos geralmente são um marco na vida das adolescentes. No entanto, um pai está precisando lidar com uma situação desconfortável envolvendo a filha aniversariante e sua ex-esposa.

Cansado e preocupado com a situação, ele decidiu pedir ajuda no Reddit depois que a ex-esposa decidiu dar uma grande festa para a filha e exigir que ele pague pelo evento.

Sem se identificar, o homem conta que ele e a ex-esposa têm 4 filhos juntos, sendo que a mais nova está prestes a completar 15 anos.

“Nós nos separamos em 2015 depois que descobri que minha ex estava tendo um caso com outro homem. As coisas terminaram de forma ruim para nós e ela teta passar uma imagem de mulher independente enquanto se apoia nos ganhos do homem com quem está”.

“Recentemente nossa filha contou que quer ter uma festa de debutante para celebrar seus 15 anos, e minha ex começou a procurar pelas coisas da festa sem nem me consultar sobre isso. Somente quando achou algo de seu agrado, ela ligou para exigir que eu pague pelo local da festa”.

Ele se recusou a ajudar

Irritado, o homem conta que na mesma hora negou o pedido da ex-esposa e afirmou que já estava planejando uma festa para a filha que não incluía a presença da ex.

“Disse a ela que eu e minha esposa já estamos planejando uma festa e que nunca concordamos em pagar por nada referente a festa organizada por ela. Eu sugeri que ela, por conta própria, dê uma festa de aniversário para ela e seus familiares enquanto nós comemoramos com meu lado da família”.

“Ela ficou irritada e me acusou de ser um pai terrível e não suprir as necessidades da nossa filha. Agora minha filha está irritada por eu me recusar a pagar e se recusa a falar comigo. A última coisa que ela disse é que se recusa a ter uma ‘festa estúpida’ paga por mim e minha esposa”.

“Estou confuso e magoado por ela descontar em mim por algo que em momento algum eu me comprometi a fazer. Estou errado em não querer pagar pela festa da mãe dela”?

Para os usuários do Reddit, tanto ele quanto a ex-esposa estão errados em suas atitudes.

“Todos estão errados menos sua filha. Você e sua ex estão agindo de forma terrível por planejarem festas diferentes e não considerarem o que a filha de vocês quer”, comentou uma pessoa.

“É a festa da sua filha e você está errado em colocar os assuntos não resolvidos entre você e sua esposa acima dos desejos da menina. Ela quer uma festa para toda a família e não para parte dela”, finalizou outra.