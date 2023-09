11 de setembro: veja os fatos que você não sabia sobre o atentado às Torres Gêmeas

Em 11 de setembro o mundo inteiro parou durante o taque ao World Trade Center e ao Pentágono. 22 anos depois, nesta segunda-feira (11), o atentado é relembrado e mesmo que você tenha acompanhado tudo pela televisão ou assistido algum filme ou notícia posteriormente, pode ser que ainda não saiba de todas as informações.

Confira a lista elaborada pelo Uol com os fatos que você não sabia sobre o 11 de setembro de 2001.

Tremor de terra

O impacto dos aviões com as Torres Gêmeas, até então maior símbolo de Nova York, foi tão grande que foi possui sentir abalos sísmicos pela cidade. Um artigo publicado em novembro daquele ano disse “as ondas geradas pelos ataques, seus efeitos potenciais e o momento preciso de cada evento”.

Segundo a União Geofísica Americana foi possível sentir tremores de magnitudes 0,9 e 0,7 na escala Richter, enquanto o colapso dos prédios causou ondas comparadas a terremotos de 2,1 e 2,3 em magnitude.

LEIA TAMBÉM: Trabalhadora revela alimento proibido em horário de almoço no trabalho e registro divide opiniões na web

Terceiro prédio

Além das Torres Gêmeas, um terceiro prédio localizado próximo aos edifícios também caiu devido as falhas estruturais após o colapso do World Trade Center. Segundo o governo estadunidense, ‘Building 7′ caiu devido a um incêndio de sete horas.

Outras nacionalidades

Ao todo 2.977 pessoas morrerem devido ao ataque ocorrido em Nova York. 93 delas eram de outros países, conforme divulgado pelo memorial às vítimas.

Diversos sequestros

Além dos voos American Airlines 11, United Airlines 175 que atingiram as torres, do American Airlines 77 que atingiu o Pentágono e do American Airlines 93 que foi derrubado em um campo vazio após revide dos passageiros, ao todo foram relatados entre 19 ou 20 aviões com possíveis sequestros no mesmo dia, segundo o Departamento de Defesa dos EUA.

Fogo por quase 100 dias

Foram necessários 99 dias para acabar com o incêndio no local onde ficava os prédios que caíram. O fogo começou às 8h46 do dia 11 de setembro de 2001 e só foi totalmente controlado em 19 de dezembro daquele ano.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Ex-lutadora do UFC revela: “ganhei mais em 24 horas no OnlyFans do que em toda minha carreira de lutadora”

⋅ Atendente do McDonald’s gera polêmica no Tik Tok: “faço alguns clientes esperarem mesmo!”

⋅ “Montanha de vômito: passeio de montanha-russa se transforma em pesadelo”