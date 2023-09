Ex-lutadora do UFC revela: "ganhei mais em 24 horas no OnlyFans do que em toda minha carreira de lutadora"

Paige VanZant, ex-atleta do UFC com 29 anos, fez uma revelação surpreendente sobre sua carreira e a transição para outra área de atuação. Apesar de ter competido no mundo das artes marciais mistas por sete anos, a atleta norte-americana afirmou que ganhou mais dinheiro em um único dia no OnlyFans, uma plataforma de conteúdo adulto, do que em toda a sua carreira no MMA.

Durante uma entrevista no podcast Only Stans, Paige VanZant compartilhou sua experiência sobre a transição para o OnlyFans e como essa mudança afetou sua situação financeira. Ela explicou que a decisão de entrar na plataforma foi inicialmente cercada por preocupações sobre o estigma associado a esse tipo de conteúdo, mas que o resultado financeiro a surpreendeu positivamente.

?Eu diria que acho que ganhei mais dinheiro em 24 horas no OnlyFans do que ganhei em toda a minha carreira de lutadora somada (?). E é por isso que é difícil como pessoa? você sabe, estava nervosa com o estigma, mas agora? é difícil sair. Sinto que? quando você é uma daquelas pessoas que nasceu pobre, cresceu pobre e depois ficou rica, é quase como se você sempre se sentisse pobre. Você sempre quer continuar trabalhando duro e tenho sorte de estar numa posição onde posso ajudar minha família; meu marido e eu ajudamos nossa família e fazemos tudo o que podemos para trazer todos à mesa,? afirmou Paige VanZant.

Essa revelação destaca como a era digital e as oportunidades online podem proporcionar ganhos financeiros significativos, mesmo para aqueles que já tiveram carreiras estabelecidas em outras áreas. Para Paige VanZant, sua decisão de explorar o OnlyFans trouxe uma perspectiva financeira totalmente nova e a oportunidade de ajudar sua família de maneira ainda mais substancial.

A história de Paige VanZant ilustra como a diversificação de renda e a adaptação às novas oportunidades podem impactar positivamente a vida financeira de um indivíduo, independentemente de seu campo de atuação anterior.