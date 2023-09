"Montanha de vômito: passeio de montanha-russa se transforma em pesadelo"

Vômito em montanha russa Pineda e o amigo momentos antes do vômito

Um passeio emocionante em uma montanha-russa se transformou em um verdadeiro pesadelo para um caçador de emoções, quando seu companheiro de viagem vomitou sobre ele em plena ação. Um vídeo desse incidente bizarro agora se tornou viral, acumulando mais de 11,4 milhões de visualizações no TikTok.

O incidente de vômito, apelidado de ?Montanha de Respigo,? teria ocorrido enquanto Darwin Pineda e um amigo não identificado estavam em um parque temático na Venezuela. Na selfie tirada por Pineda, os dois amigos sorriem enquanto a montanha-russa se prepara para iniciar sua jornada.

No entanto, o que parecia ser uma emocionante aventura logo se transformou em um episódio desagradável. Enquanto a montanha-russa acelerava e fazia curvas, o amigo de Pineda ficou enjoado e vomitou, com parte do vômito atingindo o rosto de Pineda, incluindo sua boca.

O sorriso de Pineda se transformou instantaneamente em uma expressão de horror enquanto ele tentava desesperadamente se limpar. O identidade do amigo que ficou enjoado permanece desconhecida.

O vídeo chocante causou grande comoção no TikTok, com muitos espectadores compartilhando suas reações enojadas. Alguém comentou: ?Eu até senti o cheiro?. Outro escreveu: ?Sempre tive medo disso?.

Embora essa experiência tenha sido inegavelmente nojenta, outras calamidades em montanhas-russas têm ocorrido recentemente. No mês passado, um menino de 6 anos precisou ser hospitalizado com ?lesões traumáticas? após cair de uma montanha-russa em Kissimmee, Flórida.

Este incidente bizarro serve como um lembrete de que as aventuras em montanhas-russas podem ter reviravoltas surpreendentes e nem sempre positivas. Portanto, os amantes de emoções fortes devem estar preparados para qualquer coisa enquanto buscam adrenalina nas alturas.